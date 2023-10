Oppdagelsen av epigenetiske klokker i planter gir ny innsikt i evolusjon

Epigenetikk, studiet av hvordan miljøfaktorer og livserfaringer kan påvirke genuttrykk uten å endre DNA-sekvensen, har lenge vært kjent for å spille en rolle hos mennesker og andre pattedyr. Nå har en banebrytende studie publisert i tidsskriftet Science avslørt at epigenetiske klokker ikke bare eksisterer i planter, men også nøyaktig måler tid over mange generasjoner.

Epigenetiske klokker er matematiske modeller som vurderer nivået av DNA-metylering, en kjemisk modifikasjon som påvirker genaktivitet, på spesifikke steder i genomet. Disse klokkene har blitt mye brukt som biomarkører for aldring og helse hos mennesker og andre dyr. Imidlertid var deres tilstedeværelse og nytte i planter stort sett ukjent til nå.

Forskningen, utført av et internasjonalt team av forskere, viser at epigenetiske klokker i planter kan måle tid med bemerkelsesverdig nøyaktighet, fra tiår til århundrer. Dette presisjonsnivået overgår det til tradisjonelle DNA-mutasjonsbaserte klokker. Oppdagelsen kaster nytt lys over mikroevolusjonære spørsmål som har vist seg vanskelig å løse, for eksempel tidspunktet for introduksjon av invasive arter og virkningen av menneskelige aktiviteter siden den moderne industrialiseringens tid.

For å avdekke epigenetiske planteklokker undersøkte forskerne et 300 år gammelt poppeltre. De analyserte DNA-metyleringsmønstre i forskjellige grener av treet og fant en korrelasjon med grenens alder bestemt ved å telle treringer. Teamet var til og med i stand til å estimere alderen til en gren som ikke kunne bestemmes kun ved hjelp av DNA-metyleringsdata.

Forskerne testet deretter anvendeligheten av epigenetiske klokker i andre plantearter med ulike former for reproduksjon. De fokuserte på Arabidopsis thaliana, en selvbefruktende plante, og Zostera marina, et klonalt sjøgress. Ved å samle inn prøver fra naturlige populasjoner av disse artene og måle DNA-metyleringsnivåer, oppdaget de at epigenetiske klokker nøyaktig estimerte divergenstider i fylogenetiske eller evolusjonære trær mellom artene.

Studien fant også at epigenetiske klokker kunne brukes til å estimere tidspunktet for en stamtavle ved å bruke eksperimentelle evolusjonspopulasjoner. Dette inkluderte A. thaliana-planter utsatt for forskjellige miljøer eller fra forskjellige geografiske opphav. Forskerne identifiserte klokkelignende epimutasjoner, som er DNA-metyleringsendringer som skjer uavhengig av DNA-mutasjoner, for å validere funnene deres.

Oppdagelsen av epigenetiske klokker i planter har betydelige implikasjoner for å forstå planteevolusjon og økologi. Disse klokkene gir et nytt verktøy for å datere evolusjonære hendelser, som artsdannelse, hybridisering, kolonisering og tilpasning, som er utfordrende å bestemme basert utelukkende på DNA-mutasjoner. I tillegg kan epigenetiske endringer påvirke genuttrykk og fenotypisk variasjon, og påvirke egenskaper som veksthastighet, stresstoleranse, blomstringstid og sykdomsresistens. Disse endringene kan arves på tvers av generasjoner eller overføres horisontalt mellom individer, noe som gjenspeiler både kronologisk alder og evolusjonært potensial.

Denne studien markerer et viktig gjennombrudd i vår forståelse av plantebiologi og åpner nye veier for forskning innen epigenetikk. Integrering av epigenetiske klokker med andre molekylære markører og metoder kan gi et mer omfattende bilde av evolusjonshistorie og dynamikk. Samlet sett gir oppdagelsen av epigenetiske klokker i planter verdifull innsikt i de evolusjonære prosessene som former den naturlige verden.

kilder:

- Vitenskap

– NatureWorldNews.com