Den brå opptredenen av forskjellige dyrefyler under den kambriske eksplosjonen har lenge vært en utfordring for darwinistisk evolusjon. I følge denne teorien skulle komplekse biologiske nyheter ha dukket opp gradvis over tid, med mange mellomformer. Imidlertid er det ikke funnet noen overgangsfossiler i de sene prekambriske lag som gikk foran den kambriske eksplosjonen. Ediacaran-perioden, som omfatter slutten av prekambrium, inneholder komplekse makrofossiler, men deres forhold til den senere kambriske dyrefyla er fortsatt kontroversiell.

Charles Darwin selv erkjente dette som en alvorlig innvending mot teorien hans, og la merke til mangelen på registreringer fra de enorme urperiodene som gikk foran det kambriske lag. Den vanligste forklaringen på dette fraværet er ufullstendigheten av fossilregistreringen, noe som antyder at dyreforfedrene må ha eksistert, men at de ikke var lett å bevare på grunn av deres lille størrelse og myke kropper. Imidlertid har denne artefakthypotesen blitt tilbakevist av nylige funn av Ediacaran fossile lokaliteter som kunne ha muliggjort bevaring av små, myke dyreforløpere. I stedet ga disse lokalitetene bare fossile alger og noen få problematiske organismer.

En fersk studie publisert i Trends in Ecology and Evolution legger til ytterligere bevis mot artefakthypotesen. Paleontologer ledet av Derek Briggs sammenlignet fossiliseringsprosessene og geologien til prekambriske og kambriske lag og fant et fullstendig fravær av dyr i prekambriske lag egnet for bevaring. De foreslår en myk maksimal begrensning på dyrs antikke for 789 millioner år siden. Forhold av typen Burgess Shale, som har blitt foreslått som miljøet som bidrar til tidlig bevaring av dyr, har ikke vært assosiert med fossile biotas som dateres til 789 millioner år siden eller eldre.

Forfatterne av studien antyder at et kryogensk gap i eksepsjonelt bevart biotas kan forklare det bråte utseendet til dyr senere. Imidlertid ser denne tolkningen ut til å overse motstridende bevis, inkludert fraværet av ukontroversielle metazoaniske eller bilaterale dyr i løpet av denne tiden. Dessuten har andre studier lagt den maksimale begrensningen for de første dyrene i en enda yngre alder, nærmere begynnelsen av kambrium.

Disse funnene utfordrer de gradvise antakelsene om darwinistisk evolusjon og motsier dateringen som er foreslått av molekylære klokkestudier. Det er viktig for evolusjonsbiologer å erkjenne og adressere de betydelige avvikene mellom de empiriske dataene og kjernespådommene i deres teori.