Nylig identifiserte gelatinasesubstrater kaster lys over astroglialbarrierefunksjonen

Forskere fra Universitetet i Münster og Bonn Universitetssykehus har gjort et gjennombrudd i å forstå rollen til gelatinaser i funksjonen til den astrogliale barrieren, en avgjørende komponent i blod-hjerne-barrieren. Ved nevroinflammasjon krysser immunceller kalt leukocytter blod-hjerne-barrieren, og gelatinasene matrix metalloproteinase (MMP)-2 og -9 spiller en viktig rolle i denne prosessen. Imidlertid har de spesifikke substratene som disse enzymene virker på under penetrasjon av leukocytter forblitt ukjent.

Ved å bruke en sensitiv massespektrometri-basert sekretommetode har forskerteamet identifisert hundrevis av molekyler som er spaltet fra celleoverflaten til astrocytter. Denne oppdagelsen har generert en unik database med MMP-2/-9-substrater som er involvert i barrieredannelse og vedlikehold, samt kommunikasjon mellom astrocytter og nevroner. Resultatene av denne studien er publisert i tidsskriftet Science Advances.

Endotelcellene langs den indre veggen av cerebrale blodårer danner en beskyttende barriere mot hjernen, kjent som blod-hjerne-barrieren. Men for at en fullt funksjonell blod-hjerne-barriere skal dannes, kreves det også astrocytter, en type gliacelle. Ved sykdommer som multippel sklerose utvikler ikke symptomene seg før immunceller har penetrert både endotel- og astroglialagene, noe som fremhever det viktige bidraget fra astrocytter til den funksjonelle integriteten til blod-hjerne-barrieren.

Gelatinasene MMP-2 og MMP-9 er kjent for å regulere leukocyttinvasjon under nevroinflammasjon. Ved å dechiffrere deres substratspesifisitet håper forskerne å få en bedre forståelse av de molekylære prosessene som er avgjørende for astroglial barrierefunksjon. Forskerteamet brukte en sekretom massespektrometri tilnærming for å identifisere proteolytiske spaltninger av cellemembran-assosierte proteiner. Denne tilnærmingen ga verdifull innsikt i de to hovedklassene av forbindelser frigjort av MMP-2/MMP-9 fra astrocyttcelleoverflaten.

Denne oppdagelsen av tidligere ukjente gelatinasesubstrater kaster lys over den astrogliale barrierens rolle i å opprettholde blod-hjerne-barrieren og antyder at aktiviteten til MMP-2/MMP-9 også kan påvirke kommunikasjonen mellom astrocytter og nevroner. Ytterligere forskning på dette området vil fremme vår forståelse av den molekylære naturen til den astrogliale barrieren og dens bidrag til blod-hjerne-barrieren.

Kilde: Universitetet i Münster / Universitetssykehuset Bonn