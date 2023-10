Unlocking the Secrets of Aldring: The Role of Jumping Genes

Forskere streber kontinuerlig etter å avdekke mysteriene rundt aldring for å forbedre livskvaliteten og forlenge levetiden vår. Nyere forskning på transposable elementer (TE), også kjent som "hoppende gener", har kastet lys over deres avgjørende rolle i aldringsprosessen.

TE-er er sekvenser innenfor vår DNA-kode som har evnen til å flytte eller "hoppe" fra en seksjon til en annen. Selv om denne bevegelsen er en naturlig prosess, kan den skape problemer hvis den ikke reguleres på riktig måte. For å studere virkningen av TE-er på aldring, fokuserte forskere fra Eötvös Loránd-universitetet i Ungarn på Piwi-piRNA-banen, en sekvens av molekylære reaksjoner som er ansvarlige for å kontrollere TE-er.

I eksperimenter på Caenorhabditis elegans-ormer, observerte forskerne at manipulering av Piwi-piRNA-banen endret aldringsprosessen. Ved å redusere TE-aktivitet gjennom nedregulering eller somatisk overuttrykke komponentene i banen, levde ormene betydelig lenger. Denne oppdagelsen antyder at bevegelsen av hoppende gener i DNA-genomet bidrar til aldring av organismer.

Dette funnet er i samsvar med oppførselen til dyr som den udødelige maneten, som kan regenerere kontinuerlig og potensielt leve evig. Tidligere studier har vist at Piwi-piRNA-banen undertrykker TE-er i disse skapningene. Forholdet mellom TE-aktivitet og cellulær aldring forble imidlertid uklart til nå. Studien med C. elegans indikerer at TE-aktivitet påvirker prosessen med cellulær aldring.

Forskerne avdekket også et annet aspekt av TE-atferd relatert til aldring. Etter hvert som ormene eldes, var det en økning i DNA N6-adenin-metylering i TE-segmenter, et skifte i genaktivitet som forbedrer TE-aktivitet. Disse spennende funnene åpner for muligheter for å modifisere og påvirke TE-adferd for å bremse cellulær aldring. Selv om udødelighet kanskje ikke er oppnåelig, er det innen rekkevidde å redusere forekomsten av aldersrelaterte sykdommer og plager i den eldre befolkningen.

Dessuten har denne forskningen potensial til å bane vei for en metode for aldersbestemmelse basert på DNA, som gir en nøyaktig biologisk klokke. Implikasjonene av denne epigenetiske modifikasjonen er vidtrekkende og kan ha betydelige implikasjoner for feltene medisin og biologi.

kilder:

– «Hoppende gener hjelper til med å forklare hvorfor vi eldes» (Science Daily)

- "Transponerbare elementer former kromatintilgjengelighet i menneskelige nevrale stamceller" (Nature)

– “Epigenetisk regulering av transponerbare elementer i Drosophila” (Current Opinion in Genetics & Development)

– “DNA-metylering og kroppsmasseindeks: en genomomfattende analyse” (The Lancet)