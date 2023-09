Funn i Vest-Australia kan føre til nye innskudd av rosa diamanter

Forskere som studerer Argyle-diamantforekomsten i Vest-Australia har gjort en betydelig oppdagelse som kan avdekke nye forekomster av svært ettertraktede rosa diamanter, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature Communications. Diamantgruven Argyle, som nå er stengt, var kilden til 90 % av verdens fargede edelstener. Rosa diamanter av høyeste kvalitet kan gi titalls millioner dollar.

Ved å bruke lasere for å analysere mineraler og bergarter hentet fra Argyle-forekomsten, fant forskerne at stedet der de rosa diamantene ble dannet er assosiert med oppløsningen av et gammelt superkontinent kalt Nuna, som skjedde for omtrent 1.3 milliarder år siden. Området der gruven ligger opplevde å strekke seg under dette oppbruddet, og skapte hull i jordskorpen som tillot magma å reise til overflaten, og tok med seg de rosa diamantene.

Tradisjonelt finnes diamantavsetninger i vulkanske bergarter midt på gamle kontinenter. Men for at diamanter skal vise rosa eller rød farge, må de gjennomgå intense krefter fra kolliderende tektoniske plater, som endrer deres krystallstrukturer. Kollisjonen mellom Vest-Australia og Nord-Australia for rundt 1.8 milliarder år siden resulterte i transformasjonen av fargeløse diamanter til rosa diamanter dypt under jordskorpen.

Forskerteamet oppdaget at Argyle-avsetningene er 1.3 milliarder år gamle, noe som indikerer at de ble dannet under oppløsningen av superkontinentet Nuna. Studien antyder at knutepunktene til gamle kontinenter, dannet under oppløsningen av superkontinenter, kan spille en avgjørende rolle i dannelsen av rosa diamantavsetninger. Dette funnet kan lede letearbeidet i søket etter nye rosa diamantbærende vulkaner, som potensielt kan føre til oppdagelsen av lignende forekomster i Australia og andre deler av verden.

For å oppsummere har forskere som studerer Vest-Australias Argyle-diamantforekomst identifisert de geologiske forholdene som er nødvendige for dannelsen av rosa diamanter. Oppløsningen av det gamle superkontinentet Nuna skapte hull i jordskorpen, slik at magma kunne frakte rosa diamanter til overflaten. Oppdagelsen antyder at knutepunktene til gamle kontinenter kan være nøkkelen til å finne nye rosa diamantforekomster.