Pink Diamond Discovery gir innsikt i formasjonsprosessen

Forskere som studerer Western Australias Argyle-diamantforekomst har fått ny innsikt i dannelsen av rosa diamanter og andre fargevarianter, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature Communications. Argyle-gruven, som har stått for 90 % av verdens rosa diamanter, er nå stengt, noe som gjør disse edelstenene enda mer sjeldne og verdifulle. Polerte rosa diamanter av høyeste kvalitet kan få priser i titalls millioner dollar.

Studien fokuserte på å forstå de geologiske forholdene som er nødvendige for dannelsen av rosa diamanter. Ved å analysere prøver fra Argyle-gruven, var forskere i stand til å identifisere de spesifikke forholdene som kreves for at disse sjeldne edelstenene skulle utvikle seg. Denne kunnskapen kan potensielt føre til oppdagelsen av nye forekomster av rosa diamanter i andre områder.

Rosa diamanter dannes under ekstremt trykk og høye temperaturer dypt inne i jordens mantel. De er sammensatt av rent karbon, akkurat som hvite diamanter, men deres unike farge kommer fra tilstedeværelsen av en sjelden atomstruktur som absorberer grønt lys. Den nøyaktige prosessen med hvordan rosa diamanter får sin farge er fortsatt stort sett et mysterium, men denne nyere forskningen bringer forskere nærmere å avdekke gåten.

Argyle-gruven, med sine enorme reserver av rosa diamanter, har vært en betydelig kilde til disse verdifulle edelstenene i flere tiår. Dens nedleggelse i november 2020 markerte slutten på en æra for diamantindustrien, og økte ønskeligheten og verdien av eksisterende rosa diamanter.

Mens studien gir viktig innsikt i dannelsesprosessen til rosa diamanter, er det nødvendig med ytterligere forskning for å fullt ut forstå betingelsene som er nødvendige for å lage dem. Ikke desto mindre gir denne oppdagelsen nytt håp for fremtidig oppdagelse av rosa diamantforekomster andre steder i verden.

