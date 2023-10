Ny forskning tar sikte på å redusere bivirkninger av nanoteknologi i medisin

En fersk studie publisert i Nature Nanotechnology foreslår en strategi for å minimere de negative bivirkningene forbundet med intravenøs injeksjon av nanopartikler som vanligvis brukes i medisin. Når nanopartikler injiseres i kroppen, kan de aktivere en del av immunsystemet som kalles komplement. Komplement er en gruppe proteiner som gjenkjenner og nøytraliserer fremmede stoffer, inkludert nanopartikler. Denne immunresponsen kan føre til bivirkninger som kortpustethet, forhøyet hjertefrekvens, feber, hypotensjon og til og med anafylaktisk sjokk.

Forskerne, ledet av professor Dmitri Simberg fra University of Colorado Skaggs School of Pharmacy, hadde som mål å bedre forstå og finne en løsning for å forhindre disse bivirkningene. De samarbeidet med Dr. Michael Holers fra University of Colorado School of Medicine for å studere virkningen av komplementhemmere injisert med nanopartikler i dyremodeller.

Studien fokuserte på en spesifikk gruppe komplementhemmere kalt "regulatorer". Forskerne fant at disse regulatorene effektivt hemmet komplementaktivering av nanopartikler i både humant serum in vitro og dyremodeller. Ved å injisere regulatorene i svært lave doser, var de i stand til å fullstendig og trygt blokkere aktiveringen av komplement av nanopartikler i dyremodellene.

Dessuten oppdaget forskerne at bare en liten brøkdel av nanopartikler som kommer inn i blodet i en standard injeksjon faktisk aktivert komplement. Dette funnet antyder at komplementregulatorer kan jobbe raskt for å dempe immunaktivering når nanopartikler begynner å aktivere komplement.

Disse resultatene gir en bedre forståelse av hvordan komplementregulatorer kan hjelpe kroppen til å reagere mer gunstig på nanopartikler. Forskerteamet mener at ytterligere utforskning av bruken av regulatorer med nanopartikler kan forbedre effektiviteten og tolerabiliteten til nanoteknologibaserte terapier og vaksiner.

Det neste trinnet for forskerne er å teste komplementhemmere med flere nanopartikler og i forskjellige sykdomsmodeller for fullt ut å forstå potensialet i denne tilnærmingen. Det endelige målet er å anvende denne forskningen i en klinisk setting.

Samlet sett tilbyr denne studien en lovende strategi for å dempe de negative bivirkningene forbundet med bruk av nanopartikler i medisin. Ved å forstå og kontrollere komplementaktivering kan potensialet til nanoteknologi i medisinske behandlinger maksimeres og samtidig minimere bivirkninger.

kilde:

Natur Nanoteknologi (2023). Hemming av akutte komplementresponser mot bolusinjiserte nanopartikler av målrettede, kortsirkulerende regulatoriske proteiner. DOI: 10.1038/s41565-023-01514-z