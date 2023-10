Ny forskning avslører marine bakterier som har mistet flageller og andre egenskaper når de vender tilbake til havet

En fersk studie utført av US Department of Energy Joint Genome Institute, i samarbeid med forskere fra University of Nevada, Las Vegas, har avdekket overraskende funn om bakterier fra phylum Chloroflexota. Disse bakteriene, som er kjent for deres evne til å bryte ned forurensninger og resirkulere karbon, ble funnet å ha flageller i varme kilder, men mistet denne egenskapen da de utviklet seg til å bebo marine miljøer for hundrevis av millioner år siden.

Forskerne fokuserte spesifikt på en klasse innen Chloroflexota kalt Dehalococcoidia, som har evnen til å bryte ned skadelige kjemikalier som finnes i plantevernmidler og kjølemidler. Gjennom genom- og metagenomisk sekvensering oppdaget de at varmkildende Dehalococcoidia hadde flagella, en funksjon som ikke tidligere var kjent i Chloroflexota. Derimot manglet deres havboende kolleger flageller, noe som tyder på at disse strukturene gikk tapt under den evolusjonære tilpasningen til marine miljøer.

Studien avslørte også andre overraskende trekk i den varme kilden Dehalococcoidia. Noen av disse egenskapene hadde forsvunnet i bakterier som hadde utviklet seg til å leve i havet, mens rester av andre egenskaper var igjen. For eksempel viste både varme kilder og havlevende Dehalococcoidia tap av cellevegger og et komplekst evolusjonsmønster for gener relatert til å spise planteforbindelser. Dette antyder at disse bakteriene sannsynligvis er avhengige av samarbeid med andre mikroorganismer i samfunnet for å bryte ned plantemateriale.

I tillegg fant forskerne at den varme kilden Dehalococcoidia hadde enzymer for å syntetisere eller bryte ned plantehormoner, noe som indikerer at deres landboende kolleger kan ha evnen til å manipulere plantevekst.

Å forstå den evolusjonære historien og unike egenskapene til Chloroflexota-bakterier kan ha viktige implikasjoner for utvikling av mikroorganismer for applikasjoner som produksjon av biodrivstoff. Ved å utnytte deres forskjellige metabolske evner, kan forskere være i stand til å utvikle mer bærekraftige og effektive prosesser i ulike bransjer.

Ytterligere studier på disse bakteriene kan kaste lys over den potensielle bruken av mikrobielle prosesser i biodrivstoffproduksjon og andre bærekraftige applikasjoner.

Kilde: Marike Palmer et al, Thermophilic Dehalococcoidia med uvanlige trekk kaster lys over en uventet fortid, The ISME Journal (2023).