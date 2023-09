Utforske autokatalytiske sykluser: Mot å forstå livets opprinnelse

Autokatalyse spiller en avgjørende rolle i replikering og bærekraft av livet. Et team av forskere fra University of Wisconsin-Madison har gjennomført en studie for å forstå de grunnleggende prinsippene som ligger til grunn for autokatalyse og dens potensielle implikasjoner for søket etter liv utenfor Jorden.

Autokatalyse refererer til en kjemisk reaksjon der produktet av reaksjonen fungerer som en katalysator for den samme reaksjonen. Reaksjonen er med andre ord selvopprettholdende og selvpromoterende. Forskerne har spesifikt fokusert på en klasse autokatalytiske sykluser kalt Comproportionation-based Autocatalytic Cycles (CompACs).

Forskerne definerer først konseptet med proporsjonering i CompACs. Komporsjonering involverer reaksjonen mellom en oksidert form av et grunnstoff eller forbindelse, betegnet som MHi, og en redusert form, betegnet som MLo, noe som resulterer i dannelsen av to mellomtilstands MMed og tilhørende avfallsprodukter, betegnet som XComp,M. Støkiometrien til denne reaksjonen kan variere, og i noen tilfeller kan flere matarter også være involvert.

Teamet utforsker deretter to hjelpeprosesser som kan forekomme i CompACs: oksidative og reduktive hjelpeprosesser. Den oksidative prosessen bruker en oksidant for å konvertere MMed til MHi, noe som fører til dannelsen av en oksidativ CompAC. På den annen side involverer den reduktive prosessen en reduktant som reduserer MMed til MLo, og danner en reduktiv CompAC.

For bedre å forstå disse syklusene har forskerne fargekodet ulike komponenter. Autokatalysatorene, som spiller en sentral rolle i syklusene, er understreket. Mellomtilstands-M-ene er uthevet i lilla, rødt og gull for å representere henholdsvis deres mest oksiderte, mellomliggende og mest reduserte tilstander. Oksydanten og reduksjonsmidlet, involvert i hjelpeprosessene, er uthevet i henholdsvis blått og grønt.

Å forstå prinsippene for autokatalytiske sykluser kaster ikke bare lys over kompleksiteten til livet på jorden, men gir også verdifull innsikt i de potensielle betingelsene som er nødvendige for at liv kan dukke opp andre steder i universet. Ved å identifisere de mest sannsynlige forholdene for autokatalyse, kan forskere fokusere søket etter liv på planeter som viser lignende egenskaper og potensial for selvopprettholdende kjemiske reaksjoner.

Denne forskningen bidrar til den pågående utforskningen av livets opprinnelse og muligheten for å finne utenomjordiske livsformer. Ved å utvide vår kunnskap om de grunnleggende prinsippene som ligger til grunn for livets replikering og bærekraft, kommer vi et skritt nærmere å avdekke universets mysterier.

kilder:

– University of Wisconsin-Madison