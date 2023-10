Ny kokebok med kjemiske oppskrifter guider Søk etter utenomjordisk liv

Forskere har satt sammen en omfattende liste over kjemiske oppskrifter som har potensial til å danne liv, som kan lede søket etter liv på fjerne eksoplaneter. Disse oppskriftene involverer kombinasjoner av molekyler fra hele det periodiske systemet og genererer selvreproduserende reaksjonsmønstre kjent som autokatalytiske reaksjoner.

Autokatalytiske reaksjoner oppmuntrer til gjentatt forekomst av samme reaksjon og anses som avgjørende for å opprettholde liv. Forskerne har identifisert 270 kombinasjoner av molekyler som har potensial for vedvarende autokatalyse. Disse oppskriftene kan hjelpe forskere å simulere forholdene observert i fjerne eksoplaneter og undersøke potensialet for liv.

Selv om det kanskje aldri vil være mulig å definitivt vite hvordan livet oppsto på jorden, tror forskerne at ved å gjenskape planetariske forhold i et reagensrør, kan de forstå dynamikken i å opprettholde liv i utgangspunktet. Ved å bruke den nylig publiserte listen over oppskrifter, kan forskere undersøke potensialet for liv på eksoplaneter ved å simulere forholdene observert i disse fjerne verdenene.

Forskningen har også implikasjoner for å filtrere ut eksoplaneter der liv kanskje ikke eksisterer. Ved å forstå typen kjemiske reaksjoner som finner sted i et abiotisk eller prebiotisk miljø, kan forskere lettere identifisere falske positive biosignaturer. Denne kunnskapen vil bidra til å begrense søket etter beboelige eksoplaneter og fokusere innsatsen på de med størst potensiale for å være vertskap for liv.

Totalt sett gir denne omfattende kokeboken med kjemiske oppskrifter verdifull innsikt i den potensielle biokjemien som kan eksistere utenfor jorden. Det åpner nye veier for utforskning av liv i universet og forbedrer vår forståelse av betingelsene som er nødvendige for at liv skal dukke opp.

