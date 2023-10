Astronomer får ny innsikt i solens magnetfelt

Et team av internasjonale forskere, inkludert forskere fra University of Sheffield i Storbritannia, har gjort et betydelig gjennombrudd i forståelsen av solens magnetfelt. Ved å bruke data samlet inn fra Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) på Hawaii, det kraftigste solteleskopet i verden, var forskerne i stand til å få enestående detaljer om magnetfeltet til solens "stille" overflate. Disse dataene har implikasjoner for vår forståelse av energioverføring mellom ulike lag av solen og kan bidra til å forklare hvorfor det ytterste laget, kjent som koronaen, er hundrevis av ganger varmere enn overflaten.

Et av de viktigste funnene fra observasjonene er oppdagelsen av et slangelignende mønster i magnetfeltet til den nedre solatmosfæren, også kjent som kromosfæren. Dette mønsteret er avgjørende for vår forståelse av de energiske fenomenene som oppstår i solen, slik som oppvarmingen av solplasmaet til millioner av kelviner og forekomsten av kraftige eksplosjoner kjent som Coronal Mass Ejections (CMEs). Forskerne mener at de komplekse småskalavariasjonene i magnetfeltretningen, i samsvar med det slangelignende mønsteret, indikerer en prosess som kalles magnetisk gjenoppkobling, der motsatte magnetiske felt samhandler og frigjør energi.

Tidligere forskning på temperaturforskjellene mellom koronaen og overflaten har fokusert på solflekker, store og sterkt magnetiske områder på solas overflate. Imidlertid har den nåværende studien avslørt kompleksiteten til magnetfeltorienteringer i den såkalte "stille solen", som er dekket av mindre konveksjonsceller kjent som granuler. Disse granulene inneholder svakere, men mer dynamiske magnetiske felt, som kan spille en rolle i å balansere energibudsjettet til kromosfæren.

DKIST, som ble innviet i 2022, har gitt forskere enestående observasjonsevner til solen. Det gjør dem i stand til å se solens trekk med et forbløffende detaljnivå, som ligner på å se en liten mynt på betydelig avstand. Teleskopet er et samarbeid mellom ulike institusjoner, inkludert Queen's University Belfast, National Solar Observatory, Max Planck Institute for Solar System Research og Eötvös Loránd University.

Ved å kaste lys over den komplekse naturen til solens magnetfelt, bringer denne forskningen oss et skritt nærmere en omfattende forståelse av vår livgivende stjerne.

Definisjoner:

– Magnetisk gjentilkobling: En prosess der motstående magnetiske felt samhandler og frigjør energi.

– Coronal Mass Ejections (CMEs): Kraftige eksplosjoner som skjer i solens korona, og frigjør en enorm mengde plasma og elektromagnetisk stråling.

(Denne artikkelen er basert på informasjonen fra en original artikkel publisert av Devdiscourse)