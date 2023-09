Microcombs: Låser opp potensialet til høyytelseslasere

Forskere ved Chalmers tekniska högskola i Sverige har oppnådd et betydelig gjennombrudd i utviklingen av mikrokam, noe som gjør dem ti ganger mer effektive og åpner døren for nye oppdagelser innen romutforskning og helsevesen. Mikrokammer, som i hovedsak er linjaler laget av lys, har potensial til å revolusjonere ulike felt på grunn av deres evne til å måle frekvenser nøyaktig.

En mikrokam fungerer ved å bruke en laser til å sende fotoner som sirkulerer inne i en mikroresonator, og deler lyset inn i et bredt spekter av frekvenser. Disse frekvensene er plassert i forhold til hverandre, og skaper en ny type lyskilde med flere frekvenser i samklang, lik lasere.

Bruken av mikrokam er enorm, alt fra kalibreringsinstrumenter som brukes i letingen etter eksoplaneter til å overvåke ens helse ved å analysere pusteprøver. Tidligere mikrokammer møtte imidlertid begrensninger når det gjelder effektivitet, og hindret dem i å realisere sitt fulle potensial.

Forskerne ved Chalmers University har overvunnet denne begrensningen ved å utvikle en metode som øker laserkraften til mikrokammen ti ganger og øker effektiviteten fra rundt 1 prosent til over 50 prosent. Denne metoden innebærer bruk av to mikroresonatorer, som arbeider sammen for å forbedre ytelsen til mikrokammen.

Dette gjennombruddet er betydelig fordi det bringer høyytelses laserteknologi til et bredere spekter av markeder. For eksempel kan mikrokammer brukes i lidar-moduler for autonome kjøretøy, GPS-satellitter, miljøsensordroner og datasentre for båndbreddekrevende AI-applikasjoner.

Den økte effektiviteten og kraften til mikrokammene har potensial til å akselerere fremskritt innen romutforskning, helsevesen og forskjellige andre industrier. Denne forskningen baner vei for videre utvikling innen laserteknologi og viser frem de spillforandrende egenskapene til mikrokam.

kilder:

– Bilde av Wokandapix fra Pixabay