Ny Mars Gravity Analysis støtter eksistensen av det gamle havet

En fersk studie ledet av professor Jaroslav Klokočník fra Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences har brukt en ny metode for å analysere Mars gravitasjonskraft for å gi ytterligere bevis for eksistensen av et nordlig Mars-paleo-hav. Forskningen, publisert i tidsskriftet Icarus, utvider tidligere tilnærminger og gir en mer detaljert forståelse av omfanget av det gamle havet.

Studiens funn har betydelige implikasjoner for søket etter vann på Mars og potensialet for tidligere eller nåværende liv på planeten. Forskerne bemerker at denne gravitasjonsanalyseteknikken kan brukes på forskjellige disipliner som geologi, geofysikk, hydrologi og glasiologi, og gir verdifull innsikt i himmellegemet.

Den tradisjonelle tilnærmingen til å kartlegge en planetoverflate basert på gravitasjonsanomalier alene ble overgått av forfatterne, som introduserte en ny prosess som analyserte gravitasjonsaspekter beregnet fra gravitasjonsanomalimålinger. Disse gravitasjonsaspektene gir en matematisk karakterisering av gravitasjonskreftene som utøves av forskjellige overflateegenskaper på Mars, som fjell og skyttergraver.

For å støtte analysen deres, brukte forskerne topografiske data hentet fra Mars Orbital Laser Altimeter-instrumentet ombord på NASAs Mars Global Surveyor. Instrumentet kartla planeten i 4 ½ år, og ga viktig informasjon for å forstå Mars-overflaten.

Professor Klokočníks tidligere arbeid brukte også denne gravitasjonsanalyseteknikken for å bekrefte eksistensen av paleolakes og paleoriver-systemer under Saharas sand på jorden. Metoden har også blitt brukt til å sammenligne jordens geografiske trekk med Venus, og hjelpe til med vår forståelse av forskjellige himmellegemer.

Denne innovative gravitasjonsanalysetilnærmingen demonstrerer potensialet for videre utforskning og forståelse av Mars og dens geologiske historie. Det er et viktig skritt fremover i å avdekke mysteriene i vår naboplanets fortid og muligheten for eldgamle hav.

Jaroslav Klokočník et al, Gravity aspects for Mars, Icarus (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

Ny Mars gravitasjonsanalyse forbedrer forståelsen av mulig eldgamle hav (2023, 20. september)

University of Alaska Fairbanks