Ny metode støtter eksistensen av det gamle havet på Mars

En fersk studie har brukt en ny metode for å analysere gravitasjonskraften til Mars, og gir ytterligere bevis på at planeten en gang hadde et stort nordhav. Ledet av professor Jaroslav Klokočník fra Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, definerer forskningen omfanget av det nordlige Mars-paleo-havet i større detalj.

Publisert i tidsskriftet Icarus, fremhever studien bruken av gravitasjonsmetoden for å oppdage tilstedeværelsen av vann på Mars. Denne metoden har tidligere vært vellykket i å identifisere vannforekomster på jorden, for eksempel strandlinjen til en innsjø som er for lenge siden i Nord-Afrika. Ved å analysere gravitasjonsaspektene til Mars, får forskerne en bedre forståelse av planetens geologiske og hydrologiske egenskaper.

Forskerne brukte en prosess utviklet av Klokočník, som innebærer å analysere gravitasjonsaspekter beregnet fra gravitasjonsanomalimålinger. Tyngdekraftsaspekter er matematiske produkter som karakteriserer gravitasjonsanomaliene til et planetlegeme. I tillegg brukte de topografiske data fanget av NASAs Mars Global Surveyor.

Denne nye tilnærmingen forbedrer betydelig i forhold til tidligere metoder for å kartlegge en overflate utelukkende basert på gravitasjonsanomalier. Ved å integrere topografiske data kan forskere få en mer omfattende forståelse av Mars geologi og geofysikk.

Implikasjonene av denne forskningen går utover Mars, ettersom metoden med gravitasjonsaspekter har blitt brukt på andre himmellegemer også. I en egen studie publisert i Scientific Reports ble metoden brukt til å sammenligne jordens geografiske trekk med Venus.

Funnene i denne studien bidrar til vår kunnskap om Mars' geologiske historie og gir ytterligere ledetråder om potensialet for liv på planeten. Å forstå eksistensen av eldgamle hav på Mars er et avgjørende skritt mot å avdekke muligheten for tidligere eller nåværende livsformer.

Definisjoner:

Tyngdekraftsanomalier: Områder med varierende gravitasjonskraft som utøves av overflatetrekk på en planetarisk kropp.

Tyngdekraftsaspekter: Matematiske produkter som karakteriserer gravitasjonsanomaliene til et planetlegeme.

Topografiske data: Informasjon om formen og høyden til landoverflaten til en planet eller et annet himmellegeme.

