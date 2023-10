Siena Galaxy Atlas gir detaljert informasjon om over 380,000 XNUMX galakser

Siena Galaxy Atlas (SGA) er en ny ressurs som tilbyr nøyaktige målinger og detaljert informasjon om mer enn 380,000 XNUMX galakser. Atlaset, som samler data fra tre undersøkelser kjent som DESI Legacy Surveys, gir informasjon om plasseringer, former og størrelser til store nærliggende galakser. Den er fritt tilgjengelig på nettet for forskere og amatørastronomer å bruke.

Dataene som ble brukt i SGA ble samlet inn mellom 2014 og 2017 som forberedelse til Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI)-eksperimentet. Dette eksperimentet tar sikte på å studere mørk energi, en ukjent kraft som akselererer utvidelsen av universet.

SGA dekker nesten halvparten av nattehimmelen, med bilder tatt i optiske og infrarøde bølgelengder. Det er blant de største galakseundersøkelsene til dags dato. Dataene i atlaset oppnår et nytt nivå av nøyaktighet og gir informasjon om galaksenes lysprofiler, noe som gjør det til en verdifull ressurs for å studere nærliggende galakser i detalj.

SGA bygger på århundrer med innsats for å kartlegge nattehimmelen. Den forbedrer i forhold til tidligere galaksesamlinger ved å gi pålitelige data om posisjoner, størrelser og former for galakser, samtidig som den eliminerer oppføringer som ikke er galakser, for eksempel stjerner eller artefakter.

Denne omfattende ressursen vil drive fremgang innen ulike grener av astronomi og astrofysikk. Det vil hjelpe til med valg av galakseprøver for målrettet observasjon, forbedre forskning på stjernedannelsesmønstre og galaksemorfologier, og bidra til forståelsen av mørk materiefordeling i universet.

DESI Legacy Surveys, som ga dataene for SGA, ble utført ved bruk av state-of-the-art instrumenter på teleskoper drevet av NOIRLab. SGA, sammen med DESI Legacy Imaging Surveys-data, er tilgjengelig for det astronomiske samfunnet gjennom NOIRLabs Community Science and Data Center.

Totalt sett er Siena Galaxy Atlas et kraftig verktøy som lar astronomer utforske og studere en enorm samling av galakser, og gir ny innsikt i universets mysterier.

kilder:

– Astrophysical Journal Supplement

– NOIRLab