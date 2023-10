En foreslått naturlov: Økende kompleksitet i naturlige systemer

Forskere har foreslått en ny lov for å forklare systemenes tendens til å øke i kompleksitet. Denne loven bygger på Darwins evolusjonsteori og har som mål å gi en universell forklaring på utviklingen av fysiske systemer. Ledet av astrobiolog Dr. Michael L Wong, har forskere beskrevet det de omtaler som en "manglende naturlov".

Den foreslåtte "loven om å øke funksjonell informasjon" sier at et system vil utvikle seg og øke i kompleksitet når mange forskjellige konfigurasjoner av systemet gjennomgår valg for en eller flere funksjoner. Denne loven utvider begrepet "survival of the fittest" og inkluderer valget for stabilitet, nyhet og evnen til å fortsette grunnleggende prosesser.

Forskerne hevder at denne loven gjelder for alle komplekse systemer, fra atom- til planetariske skalaer, inkludert liv på jorden og potensielt til og med kunstig intelligens. Nøkkelkonseptet er ideen om "seleksjon for funksjon", der utviklende systemer viser kombinatorisk rikdom og gjennomgår seleksjon basert på deres evne til å utføre spesifikke funksjoner.

Ifølge forskerne gir formuleringen av denne loven et nytt perspektiv på utviklingen av forskjellige systemer i universet. Det kan ha vidtrekkende implikasjoner for å forstå universets opprinnelse og hvordan det har utviklet seg over tid. Forskerne antyder at denne loven til og med kan bidra til å forutsi utviklingen av ukjente systemer, for eksempel den organiske kjemien på Saturns måne Titan.

Imidlertid er ikke alle i det vitenskapelige miljøet overbevist av denne foreslåtte loven. Noen hevder at selv om forskjellige systemer kan dukke opp i den livløse verden, krever dette ikke nødvendigvis et nytt underliggende prinsipp som darwinistisk seleksjon.

Denne forskningen kaster lys over systemenes komplekse natur og kreftene som driver utviklingen deres. Det tilbyr et nytt rammeverk for å forstå utviklingen av fysiske systemer og hvordan de kan samhandle med kunstig intelligens i fremtiden.

– Lov om økende funksjonell informasjon: En foreslått lov som sier at systemer utvikler seg og øker i kompleksitet når forskjellige konfigurasjoner av systemet gjennomgår valg for en eller flere funksjoner.

– Darwinistisk teori: Teorien om evolusjon ved naturlig utvalg foreslått av Charles Darwin, der variasjoner og egenskaper hos individer fører til overlevelse og reproduksjon av de med fordelaktige egenskaper.