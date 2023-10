Issmelting i Øst-Antarktis: En tikkende bombe

Isbreer i Øst-Antarktis står overfor en overhengende trussel om akselerert istap og stigende havnivå, takket være en farlig tilbakemeldingssløyfe som forverrer smelteprosessen. Denne åpenbaringen, fremhevet i en fersk studie publisert i Science Advances, kaster lys over de alvorlige konsekvensene av global oppvarming på det sørlige kontinentet.

Studien fokuserte på to viktige isbreer i Øst-Antarktis, nemlig Denman og Scott. Disse isbreene har potensial til å heve havnivået med omtrent fem fot – et alarmerende tall som understreker hvor presserende det er å ta tak i klimaendringene. Tidligere forskning har vist at når isbreer smelter, renner det resulterende vannet under dem og ut i havet. Denne tilbakemeldingssløyfen akselererer smelteprosessen og bidrar til istap.

Ved å inkludere denne tilbakemeldingssløyfen i simuleringer, gjorde forskere en slående oppdagelse. Hvis vi fortsetter å brenne fossilt brensel i en akselerert hastighet, kan den kritiske terskelen for disse isbreene nås omtrent 25 år tidligere enn tidligere anslått. Som et resultat kan havnivåstigningen fra Denman- og Scott-breene alene være betydelig høyere ved slutten av 2300.

Det som gjør dette funnet enda mer bekymringsfullt er at dagens klimamodeller ikke tar hensyn til det ekstra istapet forårsaket av smeltevannsutslipp. Dette fenomenet kan være en viktig driver for istap over hele kontinentet Antarktis. Derfor er det avgjørende å måle og inkludere denne tilbakemeldingssløyfen i fremtidige klimaprognoser, slik at vi kan utvikle en mer realistisk forståelse av global havnivåstigning.

Konsekvensene av Øst-Antarktis destabilisering strekker seg langt utover nåtiden. Kystsamfunn og lavtliggende øynasjoner står overfor umiddelbare og forestående trusler fra stigende havnivåer. Dessuten henger skjebnen til fremtidige generasjoner i en tynn tråd. Tyler Pelle, hovedforfatteren av studien, understreker betydningen av denne forskningen, og understreker at destabiliseringen av disse enorme ismassene i Øst-Antarktis, tidligere antatt å være stabile, krever vår oppmerksomhet og handling.

Konklusjonen er at det haster med å ta tak i global oppvarming og dens innvirkning på bresmeltingen i Øst-Antarktis kan ikke overvurderes. Redusering av klimagassutslipp og inkorporering av smeltevannsutslipp i fremtidige klimamodeller er avgjørende skritt for å forstå og dempe de potensielt katastrofale konsekvensene av stigende havnivåer.

Spørsmål og svar

1. Hva er en tilbakemeldingssløyfe ved issmelting?

En tilbakemeldingssløyfe i isbresmelting refererer til prosessen der smelting av isbreer fører til frigjøring av smeltevann, som renner under dem. Dette smeltevannet øker issmeltingen og akselererer tap av is.

2. Hvorfor er det viktig å inkludere smeltevannsutslipp i klimamodeller?

Utslipp av smeltevann spiller en betydelig rolle i å akselerere istapet over hele kontinentet Antarktis. Ved å gjøre rede for dette fenomenet i klimamodeller, kan forskere få en mer nøyaktig forståelse av global havnivåstigning og dens potensielle virkninger.

3. Hva er implikasjonene av Øst-Antarktis destabilisering?

Destabiliseringen av Øst-Antarktis enorme ismasser utgjør en høyere risiko for havnivåstigning for kystsamfunn og lavtliggende øynasjoner. Den fremhever hvor presserende det er å ta tak i klimaendringene og behovet for å iverksette umiddelbare tiltak for å dempe effektene.

4. Hvordan påvirker den nåværende generasjonens handlinger fremtidige generasjoner?

Tiltakene som tas i dag for å dempe klimaendringene vil avgjøre jordens fremtidige tilstand i generasjoner fremover. Klimagassutslipp og global oppvarming har langvarige effekter som vil forme klimaet i fremtidige tiår og århundrer.