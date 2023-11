James Webb-teleskopet fanger en spektakulær utsikt over Melkeveisgalaksens sentrum

James Webb-teleskopet, det kraftigste teleskopet noensinne rettet mot stjernene, har nok en gang forbløffet forskere med sitt siste bilde som fanger det tette sentrum av galaksen vår. Bildet, utgitt av NASA, gir et aldri før sett detaljnivå av regionen kjent som Skytten C, omtrent 300 lysår unna Melkeveiens sentrale sorte hull.

I motsetning til alle tidligere infrarøde data som er samlet inn, viser James Webb-teleskopets bilde en overflod av nye funksjoner og detaljer, som lar forskere studere stjernedannelse i dette ekstreme miljøet med enestående nøyaktighet. Observasjonsteamet, ledet av Samuel Crowe, en dedikert bachelorstudent ved University of Virginia, uttrykte sin begeistring over mengden av informasjon som teleskopet har avdekket.

Skytten C, fremhevet på bildet, er en stjernefabrikk med anslagsvis 500,000 XNUMX stjerner. Denne regionen gir en unik mulighet for forskere til å teste aktuelle teorier om stjernedannelse på grunn av dens ekstreme forhold. Jonathan Tan, professor ved University of Virginia, understreket betydningen av det galaktiske senteret som et testområde for disse teoriene.

Bildet avslører de kjente infrarød-mørke skyene, formasjoner av tett gass og støv som hindrer utsikten til stjerner i og bak dem. Til tross for deres utfordrende natur, har James Webb-teleskopet klart å trenge gjennom disse skyene, og kaste lys over Skytten C som aldri før.

Utover den fengslende skjønnheten til bildet, får astronomer et vell av vitenskapelig innsikt. Den oppfattede tomheten på toppen av bildet representerer faktisk tilstedeværelsen av en infrarød-mørk sky, tett pakket til det punktet at det blokkerer lyset fra stjerner utenfor den. Cyanfargede flekker under den infrarøde mørke skyen indikerer storskala utslipp av ionisert hydrogen, et fenomen som først og fremst assosieres med nydannede stjerner. Overraskende nok har størrelsen og arrangementet til denne delen fascinert forskere, som håper å utforske den videre.

Rubén Fedriani, en medetterforsker av prosjektet ved Instituto Astrofísica de Andalucía i Spania, beskrev det galaktiske senteret som et kaotisk sted fylt med magnetiserte gassskyer som gjennomgår stjernedannelse, og utøver sin innflytelse på den omkringliggende gassen gjennom vind, jetfly og stråling . James Webb-teleskopets overflod av data knyttet til dette ekstreme miljøet har åpnet nye veier for forskning og analyse.

Spesielt fanger bildet også en massiv protostjerne som dukker opp fra den infrarøde mørke skyen, som er mer enn 30 ganger massen til solen vår. Til tross for sin avstand på omtrent 25,000 XNUMX lysår fra Jorden, er denne regionen fortsatt tilgjengelig nok for astronomer til å granske individuelle stjerner, noe som bringer oss nærmere å avdekke mysteriene om stjernenes utvikling.

Samuel Crowe oppsummerer veltalende betydningen av James Webb-teleskopets prestasjon, og sier: "Massive stjerner er fabrikker som produserer tunge elementer i deres kjernefysiske kjerner, så å forstå dem bedre er som å lære opprinnelseshistorien til store deler av universet."

