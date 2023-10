New Horizons oppdrag for å fortsette å utforske det ytre solsystemet

NASAs New Horizons-oppdrag, som har vært under vurdering for potensiell trunkering, har fått utsettelse. Dr. Nicky Fox, assisterende administrator for NASAs Science Mission Directorate, kunngjorde at oppdragsoperasjonene vil fortsette til minst slutten av tiåret. De utvidede operasjonene vil fokusere på tverrfaglig vitenskap og fortsette til romfartøyet forlater Kuiperbeltet i 2028-2029.

New Horizons-oppdraget, lansert i 2006, fløy først forbi og studerte Pluto-systemet i 2015 før det satte kursen mot Kuiperbeltet. Den fløy forbi Kuiper Belt Object Arrokoth i 2019 og har siden utforsket og studert andre himmellegemer i solsystemet. Med sine støvmålinger, innsamling av heliofysiske data og søk etter et annet fly forbi mål, har oppdraget gitt betydelige bidrag til vår forståelse av solsystemet.

Kuiperbeltet er et stort sett uutforsket område som inneholder iskalde kropper og dvergplaneter som Pluto. Å studere disse objektene gir verdifull innsikt i opprinnelsen til solsystemet. Utvidelsen av New Horizons-oppdraget vil tillate ytterligere utforskning av denne grensen.

Tidligere i år var det bekymring for at NASAs foreslåtte endringer i oppdraget ville fjerne fokuset på planetarisk vitenskap og erstatte det nåværende vitenskapsteamet. Dette forslaget ble møtt med motstand fra misjonsteamet og medlemmer av det planetariske vitenskapssamfunnet. Et kollektiv på 25 fremtredende planetariske forskere signerte et protestbrev, og National Space Society satte i gang en underskriftskampanje for å øke bevisstheten og støtten til oppdraget.

Implementering av de foreslåtte endringene ville ha ført til tap av viktige vitenskapelige forskningsmuligheter. Hovedetterforsker Alan Stern understreket den unike posisjonen til New Horizons når det gjelder å oppnå Kuiper Belt-vitenskap og romfartøyets evne til å studere fjerne objekter og søke etter nye fly forbi mål.

Finansiering til det utvidede oppdraget vil komme fra NASAs Planetary Science Division, og programmet vil bli administrert i fellesskap av Planetary Science Division og Heliophysics. Budsjettvirkningen og potensielle virkninger på fremtidige prosjekter gjenstår å vurdere.

Med oppdragets utvidelse har New Horizons muligheten til å bidra ytterligere til vår forståelse av det ytre solsystemet. Romfartøyet er ved god helse og har ressurser til å operere langt inn på midten av 2050-tallet. Når den fortsetter sin reise, kan den til og med gi innsikt når den passerer grensen til det interstellare rommet.

