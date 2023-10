Ny kosmisk atlas gir nøyaktige detaljer om nesten 400,000 XNUMX galakser

Et digitalt kosmisk atlas kjent som Siena Galaxy Atlas (SGA) er laget ved hjelp av data fra tre astronomiske undersøkelser utført mellom 2014 og 2017. Dette atlaset inneholder nøyaktig informasjon om nesten 400,000 XNUMX galakser i nærheten av Melkeveien. I tillegg til å være en verdifull ressurs for astronomer, inneholder atlaset også vakre bilder som er tilgjengelige for publikum på nettet.

SGA er et uvurderlig verktøy for astronomer da det lar dem identifisere mønstre og kategorisere nye funn, for eksempel forbigående stjerner som blusser og forsvinner. Dessuten hjelper det astronomer å finne ut hvilke objekter som er verdt å undersøke videre. Databasen må oppdateres kontinuerlig for å holde tritt med nye funn og fremskritt innen teleskopteknologi.

SGA gir topp nøyaktighet og inneholder et vell av informasjon om galaksedannelse og -evolusjon, fordelingen av mørk materie og forplantningen av gravitasjonsbølger gjennom verdensrommet. I følge John Moustakas, SGA-prosjektlederen og en fysikkprofessor ved Siena College, er nærliggende store galakser spesielt viktige for studier ettersom de gir detaljert innsikt i galaktiske prosesser.

Kartlegging av nattehimmelen har vært en praksis som går tilbake århundrer med opprettelsen av bemerkelsesverdige kosmiske atlas som Catalog des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles og New General Catalog of Nebulae and Clusters of Stars. I motsetning til disse historiske atlassene, er SGA avhengig av toppmoderne digitale bilder tatt med avansert teknologi. Atlaset ble laget ved hjelp av informasjon fra forskjellige teleskoper og satellitter, inkludert Dark Energy Camera (DECam) og NASAs Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) satellitt.

En av de fremtredende funksjonene til SGA er dens nøyaktighet, takket være svært sensitive instrumenter som brukes i datainnsamling. Det er det første kosmiske atlaset som har lysprofiler av galakser, som beskriver hvordan lysstyrken endres fra sentrum til kanten. SGA eliminerer tidligere problemer med feil posisjoner, størrelser, former og ikke-galaktiske oppføringer i andre samlinger.

Astronomer kan bruke SGA-dataene til forskjellige formål, inkludert å studere hvordan stjerner dannes i galakser med forskjellig form og undersøke påvirkningen av mørk materie på galaktiske posisjoner og klynging. Det kan også bidra til å identifisere kildene til gravitasjonsbølgesignaler oppdaget på jorden.

Utgivelsen av disse dataene er ikke bare fordelaktig for vitenskapelig forskning, men lar også publikum se og identifisere nærliggende galakser. SGA vil være spesielt nyttig for amatørastronomer som ønsker å lære mer om de himmelske målene de observerer.

