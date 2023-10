Et nytt atlas over galakser gir detaljert oversikt over våre kosmiske naboer

Et nylig utgitt atlas lar brukere utforske nattehimmelen i enestående detaljer, og gir et vell av informasjon om nesten 400,000 20,000 store galakser. Siena Galaxy Atlas (SGA) tilbyr optiske og infrarøde bilder med flere bølgelengder, samt lysprofiler, noe som gjør det til det første galaktiske atlaset som inkluderer slike data. Atlaset dekker XNUMX XNUMX kvadratgrader og omfatter omtrent halvparten av nattehimmelen.

Tidligere samlinger av galaktiske data har ofte vært plaget av feil i posisjoner, størrelser og former for galakser, samt inkludering av ikke-galaktiske objekter. Imidlertid adresserer SGA disse problemene, og tilbyr nøyaktige posisjoner, størrelser og lysstyrkemålinger for et stort utvalg av galakser. Dette presisjonsnivået har ikke vært pålitelig tilgjengelig før for en så enorm samling av galakser.

SGA-datasettet er resultatet av tre skanninger utført mellom 2014 og 2017 som en del av Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Surveys. Teleskoper fra National Science Foundations NOIRLab, sammen med University of Arizonas Steward Observatory og data fra NASAs WISE-satellitt, ble brukt til å samle inn nødvendig informasjon.

SGA gir ikke bare verdifulle data for astronomer, men lar også publikum se og identifisere nærliggende galakser. Atlaset er et viktig verktøy for å studere mønstre på tvers av populasjoner av objekter, analysere forbigående fenomener, forstå galaktisk fysikk og utvide kunnskap om forholdet mellom galakser og mørk materie. I tillegg kan SGA bidra til en bedre forståelse av distribusjonen av galakser og deres forbindelse til den gjennomtrengende mørke materien som dominerer universet.

Utgivelsen av SGAs omfattende datasett forventes å ha en betydelig innvirkning på både astronomisk forskning og publikums engasjement i kosmos. Nå kan alle som er interessert i å utforske nattehimmelens mysterier få tilgang til denne verdifulle ressursen.

kilder:

– Arjun Dey, astronom fra National Science Foundations NOIRLab

– Siena College fysikkprofessor og SGA-prosjektleder John Moustakas

– NSF-programdirektør for NOIRLab, Chris Davis