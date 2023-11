Nye fossiler i Brasil kaster lys over de gåtefulle silesauridene

En nylig oppdagelse av fossiler i Rio Grande do Sul, den sørligste delstaten i Brasil, har lagt til et nytt lag av kompleksitet til studiet av silesaurider, en gruppe dinosauriformer som levde i triasperioden. Disse fossilene har utløst intriger blant forskere, da de gir verdifull innsikt i silesauridenes evolusjonshistorie og deres forhold til dinosaurer.

Den fossile samlingen, funnet i 2014 på et sted kalt Waldsanga i Santa Maria-formasjonen, består av bein fra flere individer. Selv om det er utfordrende å avgjøre om alle bein tilhører samme art, tyder bevisene på at de gjør det. Dette funnet er betydelig fordi det legger til den eksisterende kunnskapen om dyr som bebodde området under trias.

Samlingen, merket UFSM 11579, er det fjerde silesauridfunnet i Brasil og det andre fra den karniske tidsalder. Disse fossilene er plassert ved Stratigraphy and Paleobiology Laboratory ved Federal University of Santa Maria. Forskerne som analyserte fossilene sammenlignet deres egenskaper med eksisterende fylogenetiske trær av silesaurider og konkluderte med at de faktisk er en del av silesaurid-avstamningen, selv om de ikke representerer en ny art.

Silesaurider var for det meste firbeinte og varierte i størrelse fra én til tre meter i lengde. De hadde lange bakbein og slanke forbein. Fossiler er funnet i Sør-Amerika, Nord-Amerika, Afrika og Europa, og gir bevis på deres utbredte utbredelse i triasperioden.

I en egen studie fokuserte forskere på dentalanatomien til silesaurider for å få ytterligere innsikt i deres evolusjonære forhold til dinosaurer. Analysen deres avslørte at tannfestet og implantasjonen i de studerte artene, inkludert UFSM 11579, lignet på dinosaurer og krokodiller. Dette funnet antyder at silesaurider kan representere et mellomstadium mellom den gamle tilstanden til sammensmeltede tenner og den avledede tilstanden der tennene er forankret til kjevebenet av leddbånd.

Funnene om tannimplantasjon skiller ikke definitivt silesaurider fra andre dinosaurier, men de gir overbevisende bevis på at silesaurider er nært beslektet med dinosaurer. For å fremme vår forståelse av denne gruppens evolusjonshistorie, understreker forskere viktigheten av detaljerte fylogenetiske studier som involverer grundig analyse av fossiler i samlinger.

Kilde: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

