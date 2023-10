Forstå kompleksiteten til det menneskelige sinn: Kartlegging av hjerneceller for målrettede terapier

En banebrytende studie utført av forskere ved University of California San Diego har gjort betydelige fremskritt i å forstå hjernecellenes innflytelse på utviklingen av psykososiale funksjonshemminger som schizofreni, bipolar lidelse, Alzheimers sykdom og alvorlig depresjon. Ved å analysere over 1.1 millioner hjerneceller over 42 forskjellige hjerneregioner fra tre individer, har studien laget et kart over sinnet ved å bruke kraften til kunstig intelligens (AI).

Forskerne har identifisert 107 forskjellige undertyper av hjerneceller og deres korrelasjon med nevropsykiatriske sykdommer. Gjennom bruk av maskinlæring har studien også bestemt risikoen for sykdomsbyrde i 19 nevropsykiatriske egenskaper og lidelser, noe som gir en mulighet for mer effektive tilnærminger for å håndtere disse psykososiale tilstandene.

Det er viktig å merke seg at mens hver menneskelig hjernecelle inneholder samme DNA-sekvens, bruker forskjellige celletyper forskjellige gener i varierende mengder. Dette mangfoldet bidrar til kompleksiteten til menneskesinnet. Ved å forstå forskjellene mellom disse celletypene håper forskerne å få innsikt i hvordan hjernen fungerer og utvikle nye metoder for behandling av psykososiale funksjonshemminger.

Professor Bing Ren, seniorforfatter av studien, forklarer at menneskesinnet ikke er ensartet, men snarere en mosaikk av forskjellige celletyper. Kartlegging av disse forskjellige celletypene og forståelse av deres interaksjoner vil føre til oppdagelsen av nye terapier som kan målrette mot spesifikke celletyper assosiert med bestemte sykdommer.

Selv om disse funnene anses som medisinsk betydningsfulle, er reisen for å kartlegge sinnet og utvikle målrettede terapier fortsatt i sin tidlige fase. Forskerne ved UC San Diego samarbeider med andre institusjoner for å studere celler fra flere menneskelige hjerner, med mål om å forstå hvordan hjernen endres gjennom utviklingen, over et individs levetid og med sykdomsprogresjon.

Prevalensen av psykososiale funksjonshemminger forventes å øke, spesielt med Australias aldrende befolkning. Målrettede terapier for hver tilstand vil være avgjørende for å møte denne økende folkehelsebekymringen. Per nå finnes det over 500 typer psykoterapi for å håndtere ulike tilstander, og nye tilnærminger for tilstander som PTSD har vist økende effektivitet.

Å forstå kompleksiteten til det menneskelige sinnet og kartlegge hjerneceller gir verdifull innsikt i biologien til nevropsykiatriske lidelser, og gir håp om utvikling av mer individualiserte og effektive terapier. Etter hvert som forskningen skrider frem, vil en dypere forståelse av hjernen og dens virkemåte bane vei for forbedret behandling og rehabilitering for de som er berørt av psykososiale funksjonshemninger.

