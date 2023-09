Er estimatene for vannis på månen for høye?

By

En fersk studie ledet av Dr. Raluca Rufu fra Southwest Research Institute indikerer at Månens permanent skyggelagte områder (PSR), noen av de kaldeste stedene i solsystemet, kanskje ikke er så gamle som tidligere antatt. Disse PSR-ene, som ligger ved månens poler, er områder hvor sollys aldri når gulvene i dype kratere, og fanger flyktige kjemikalier, inkludert vannis.

Teamets beregninger tyder på at de fleste av Månens PSR-er ikke er mer enn rundt 3.4 milliarder år gamle og kan inneholde relativt unge forekomster av vannis. Dette funnet har betydelige implikasjoner for vår forståelse av vannressurser på månen, som anses som avgjørende for bærekraftig måneutforskning og fremtidige romferder.

Tilstedeværelsen av vannis på Månen har lenge vært av interesse for forskere. Potensialet som en ressurs for astronauter kan muliggjøre produksjon av rakettdrivstoff og opprettholde livsstøttende systemer. Imidlertid ble alderen til PSR-ene, der vannis antas å være fanget, tidligere anslått å være mye eldre.

Hvis PSR-ene faktisk er yngre enn tidligere antatt, vil det bety at nåværende estimater av vannis på Månen kan bli overvurdert. Dette reiser spørsmål om muligheten for å bruke disse ressursene til fremtidige måneoppdrag. Ytterligere forskning og utforskning vil være nødvendig for å fastslå den sanne utbredelsen og tilgjengeligheten av vannis på Månen.

Studien utført av Dr. Raluca Rufu og hennes team fremhever behovet for fortsatt vitenskapelig undersøkelse av Månens PSRs. Å forstå alderen og sammensetningen av disse regionene er avgjørende for å planlegge fremtidige oppdrag og utnytte månens ressurser effektivt.

kilder:

– NASA

– Southwest Research Institute