Ny vei identifisert som potensiell årsak til aldersrelatert hørselstap

Forskere ved Universitetet i Basel har identifisert en signalvei, kjent som mTORC2-signalveien, som kan spille en avgjørende rolle i aldersrelatert hørselstap. Da denne banen ble deaktivert hos mus, opplevde de gradvis hørselstap, og etter tolv uker var de helt døve. Studien antyder at når produksjonen av essensielle proteiner i denne signalveien avtar med alderen, kan det føre til en reduksjon i synapser og funksjonaliteten til auditive sensoriske celler, og til slutt forårsake hørselstap.

Oppdagelsen av denne veien kan ha betydelige implikasjoner for fremtidige terapeutiske intervensjoner. For øyeblikket er høreapparater og cochleaimplantater de eneste behandlingsalternativene for personer som opplever hørselstap. Imidlertid, hvis forholdet mellom mTORC2-signalveien og tapet av synapser er validert, kan det gi et grunnlag for utvikling av nye terapier. Det indre øret og mellomøret, der de auditive sansecellene er lokalisert, er tilgjengelige for lokalt administrerte medisiner eller genterapier. Dette åpner for muligheter for målrettede behandlinger som potensielt kan gjenopprette eller forbedre funksjonen til auditive sanseceller.

mTORC2-signalveien, som kontrollerer cellevekst og cytoskjelettet, var ikke tidligere studert i forhold til hårcellene i det indre øret. Forskerne fant at når de fjernet et sentralt gen fra denne banen i hårcellene til mus, mistet dyrene gradvis hørselen. Ytterligere undersøkelser viste at hårcellene mistet sensorene sine, noe som resulterte i forkortede «små hår» som er avgjørende for lydtransduksjon. I tillegg reduserte antallet synapser som overfører signaler til hørselsnerven.

Denne studien gir verdifull innsikt i mekanismene som ligger til grunn for aldersrelatert hørselstap. Ytterligere forskning er nødvendig for å bekrefte funnene og utforske potensielle terapeutiske intervensjoner basert på denne kunnskapen. Samlet sett kan forståelsen av rollen til mTORC2-signalveien i hørselstap føre til forbedret behandling for personer som opplever aldersrelatert hørselstap.

kilde:

– «mTORC2 regulerer auditiv hårcellestruktur og funksjon» av Maurizio Cortada, Soledad Levano, Michael N. Hall og Daniel Bodmer. iScience, 18. august 2023.