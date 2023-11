Nye bevis støtter nøytronstjernesammenslåinger som produsenter av tunge elementer

I en banebrytende oppdagelse har fysikere fra Japan og Litauen avdekket overbevisende bevis på at tellur, et essensielt grunnstoff på jorden, produseres under fusjoner av nøytronstjerner. Dette funnet forsterker hypotesen om at sammenslåinger av nøytronstjerner er ansvarlige for flertallet av tunge grunnstoffer som finnes i det store vidstrakten av universet.

Produksjonen av tunge kjerner, de som er tyngre enn sølv, forklares først og fremst av en kjernefysisk reaksjonsprosess som kalles den raske nøytronfangstprosessen (r-prosessen). Denne prosessen skjer i miljøer der det finnes en høy tetthet av frie nøytroner. Under disse forholdene kan kjerner fange opp nøytroner raskere enn de kan gjennomgå beta-forfall, noe som resulterer i dannelsen av nøytronrike kjerner med spesifikke atommassetall, som 80, 130 og 196.

Overflodsmønstrene til tunge grunnstoffer i vårt solsystem, inkludert tellur, befester ytterligere forestillingen om at r-prosessen er opphavet til disse elementene på jorden. Tidligere teorier postulerte at r-prosessen primært finner sted i materie som utvises under de dramatiske kollisjonene av nøytronstjerner, noe som resulterer i et fryktinngytende fenomen kjent som en kilonova.

Eksistensen av kilonovaer fikk bekreftelse i 2017 da gravitasjonsbølger som ble sendt ut fra en nøytronstjernesammenslåing, nærmere bestemt GW170817, ble oppdaget. Etterfølgende observasjoner av denne forbigående hendelsen som sender ut stråling tilsvarende en milliard soler, ga ytterligere bevis på tilstedeværelsen av r-prosesselementer. Innledende observasjoner av kilonovaens spektrum avslørte absorpsjonssignaturer av strontium-, cerium- og lantanidelementer, som senere ble dominert av utslippstrekk.

For å utdype forståelsen av de strålingsegenskapene til tåkefasen assosiert med kilonovaer, skapte forskere modeller som simulerte utslippslinjer for forskjellige tunge elementer, inkludert tellur. Disse modellene spådde med suksess en sterk utslippslinje på 2.1 mikrometer, på linje med en uforklarlig funksjon funnet i GW170817s spektrum. Denne utslippslinjen indikerer sterkt produksjonen av omtrent en tusendel av en solmasse med tellur under kilonova-hendelsen.

Videre spilte James Webb Space Telescope (JWST) en sentral rolle i å gi ytterligere bevis på r-prosessen som skjer under fusjoner av nøytronstjerner. Da JWST studerte det eksepsjonelt lyse gammastråleutbruddet GRB230307A, oppdaget JWST et infrarødt spektrum som viste likheter med GW170817. Dette spekteret viste også frem den karakteristiske 2.1 mikrometer-funksjonen assosiert med tellur, og ga enda en pekepinn om forekomsten av en kilonova-hendelse.

JWSTs følsomhet gjorde det mulig å observere GRB230307A, som ligger nesten en milliard lysår unna. Denne prestasjonen understreker de bemerkelsesverdige egenskapene til teleskopet og skaper optimisme hos forskere angående fremtidige observasjoner av kilonovaer. Disse observasjonene tar sikte på å avdekke den intrikate opprinnelsen til alle elementene i det periodiske systemet ved å undersøke det mangfoldige spekteret av kjerner som ble opprettet under disse fascinerende, men katastrofale sammenslåingene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er r-prosessen?

r-prosessen, eller rask nøytronfangst-prosess, er en kjernefysisk reaksjon som skjer i miljøer med høy tetthet av frie nøytroner. Under denne prosessen fanger kjerner opp nøytroner med en raskere hastighet enn de forfaller, noe som fører til syntese av tunge kjerner.

Hva er en kilonova?

En kilonova er en astronomisk hendelse som finner sted under sammenslåingen av to nøytronstjerner. Den genererer et intenst energiutbrudd, som ligner på tusen novaer, men ikke så sterkt som en supernova.

Hvilken rolle spiller tellur i fusjoner av nøytronstjerner?

Oppdagelsen av tellur i spektrene til kilonovae gir overbevisende bevis på at dette grunnstoffet produseres under sammenslåinger av nøytronstjerner. Dens tilstedeværelse støtter ytterligere hypotesen om at disse kosmiske hendelsene er ansvarlige for dannelsen av tunge elementer i hele universet.