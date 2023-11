Potensialet til antikke proteiner: En ny tilnærming til å adressere antibiotikaresistens

I den pågående kampen mot antibiotikaresistens har forskere innen molekylær de-utryddelse nylig gjort en banebrytende oppdagelse som gir et nytt perspektiv på å bekjempe denne globale helsekrisen. Ledet av University of Pennsylvania bioingeniørprofessor César de la Fuente, bruker teamet kraften til maskinlæring og innovative molekylære teknikker for å finne nye antibiotika.

Antibiotika har utvilsomt revolusjonert moderne medisin, og reddet utallige liv fra en gang dødelige sykdommer. Fremveksten av antibiotikaresistente bakterier utgjør imidlertid en betydelig trussel mot folkehelsen. De la Fuente erkjente det presserende behovet for nye tilnærminger, og henvendte seg til maskinlæring for å lære datamaskiner hvordan de kan innovere på molekylært nivå. I en banebrytende studie publisert i 2018, brukte teamet med suksess kunstig intelligens for å utvikle et nytt antibiotikum som viste seg å være effektivt for å bekjempe bakterier i mus.

Med utgangspunkt i denne første suksessen, fordypet forskerne enda lenger ved å utforske eldgamle proteiner hentet fra våre utdødde forfedre. Ved å undersøke peptider i proteomet til arter som neandertalere og denisovaner, hadde de som mål å identifisere potensielle molekyler med anti-infeksjonsegenskaper. Ved å bruke maskinlæringsmodeller utviklet teamet en prediktiv algoritme som er i stand til å finne peptider fra arkaiske mennesker som kan tjene som effektive antibiotika.

For å validere funnene deres brukte teamet til de la Fuentes en teknikk som kalles kjemisk syntese i fast fase. Denne tilnærmingen innebærer å bruke robotteknologi for å lage peptider en aminosyre om gangen. Når de var syntetisert, ble disse peptidene eksponert for bakterier i laboratoriemiljøer for å evaluere deres effektivitet for å eliminere klinisk relevante stammer. Forskerne var i stand til å identifisere flere peptider med potente antibakterielle egenskaper, og effektivt utrydde bakterier i petriskåler og dyremodeller.

En bemerkelsesverdig oppdagelse var et peptid kalt "neandertalin-1", avledet fra neandertalere. Selv om det ikke har frittstående antibiotikaegenskaper, planlegger de la Fuente og teamet hans å bruke neanderthalin-1 og andre peptider som maler for videre forskning i utviklingen av nye antimikrobielle medisiner.

Dette spennende gjennombruddet innen molekylær de-utryddelse åpner nye veier for å adressere antibiotikaresistens. Ved å utnytte eldgamle proteiner og banebrytende teknologier, avdekker forskere lovende spor i jakten på effektive antibiotika. Selv om det fortsatt er utfordringer, gir disse funnene håp for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier og ivareta folkehelsen.

Spørsmål og svar

Hva er molekylær de-utryddelse?

Molekylær de-utryddelse innebærer å studere og trekke ut genetisk materiale fra utdødde arter for å få innsikt i deres biologi og potensielle anvendelser innen felt som medisin.

Hvorfor er antibiotikaresistens en bekymring?

Antibiotikaresistens oppstår når bakterier og andre mikrober utvikler mekanismer for å unngå effekten av antibiotika, noe som gjør dem ineffektive i behandling av infeksjoner. Dette utgjør en betydelig trussel mot folkehelsen ettersom infeksjoner blir vanskeligere å behandle.

Hvordan bidrar maskinlæring til denne forskningen?

Maskinlæringsalgoritmer gjør det mulig for datamaskiner å analysere enorme mengder data og identifisere mønstre eller lage spådommer. I sammenheng med antibiotikaforskning hjelper maskinlæring med å identifisere potensielle peptider eller molekyler som kan tjene som effektive antibiotika.

Hva er peptider?

Peptider er små kjeder av aminosyrer, byggesteinene til proteiner. De har ulike funksjoner i levende organismer og kan potensielt utvise antibakterielle egenskaper.

Kan denne forskningen føre til gjenoppliving av utdødde arter?

Selv om fokuset for denne forskningen ikke er på å gjenopplive hele organismer, utforsker den bruken av utdødde arter for å hente nyttige proteiner og peptider. Målet er å finne molekyler som kan brukes i utviklingen av nye antibiotika eller andre antimikrobielle legemidler.