Ny innsikt i antarktiske ishyller avduket av Underwater Robot

En banebrytende studie ledet av Cornell University har gitt ny innsikt i sirkulasjonen av sjøvann under ishyllene i Antarktis. Forskningen fremhever den betydelige rollen som sprekker, tidligere sett på som bare sprekker i isen, spiller for å påvirke stabiliteten til disse ishyllene.

Studien ble gjort mulig ved bruk av en innovativ fjernstyrt undervannsrobot kalt Icefin. Denne bemerkelsesverdige roboten manøvrerte vellykket opp og ned en sprekk ved bunnen av Ross Ice Shelf, og fanget de første 3D-målingene noensinne av havforhold nær grunnstøtingssonen.

Et av nøkkelfunnene i robotundersøkelsen var oppdagelsen av et tidligere uidentifisert sirkulasjonsmønster. Studien avslørte tilstedeværelsen av en stråle som kanaliserer vann sideveis gjennom sprekken, sammen med de allerede anerkjente stigende og synkende strømmene. I tillegg avdekket undersøkelsen forskjellige isformasjoner som har blitt formet over tid av skiftende strømninger og temperaturendringer.

Disse funnene har uvurderlig innsikt for å forbedre eksisterende modeller som forutsier smelte- og frysehastighetene til ishyllene ved jordingssoner. Til tross for deres avgjørende rolle i global havnivåstigning, har disse sonene sjelden blitt observert direkte før nå.

Studien understreker betydningen av sprekker for å transportere vann langs kystlinjen til en ishylle, en prosess som tidligere var ukjent og ikke redegjort for i modeller. "Havet drar nytte av disse egenskapene, og du kan ventilere ishyllehulen gjennom dem," forklarer Peter Washam, en polaroseanograf og forsker ved Cornell.

Denne monumentale forskningen ble finansiert av Project RISE UP (Ross Ice Shelf og Europa Underwater Probe) under NASAs Planetary Science and Technology from Analog Research-program. De detaljerte funnene finnes i tidsskriftet Science Advances.

