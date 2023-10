AI Tool oppdager og klassifiserer Supernova, og eliminerer behovet for menneskelig involvering

By

Et helt nytt verktøy for kunstig intelligens (AI) har oppdaget, identifisert og klassifisert sin første supernova. Denne banebrytende prestasjonen markerer første gang mennesker har blitt fullstendig fjernet fra prosessen med å identifisere og studere disse kraftige kosmiske eksplosjonene.

Supernovaer er svært energiske eksplosjoner av stjerner som sender ut en enorm mengde lys. For tiden involverer deteksjon og analyse av supernovaer både mennesker og roboter. Imidlertid har et team ledet av Northwestern University utviklet et helautomatisert system kalt Bright Transient Survey Bot (BTSbot) som akselererer prosessen og eliminerer menneskelige feil.

For å trene AI-algoritmen brukte forskerne over 1.4 millioner historiske bilder fra 16,000 XNUMX astronomiske kilder. Ved å undersøke og lære av denne enorme mengden data, er BTSbot i stand til raskt å analysere og klassifisere nye supernovakandidater.

Å fjerne mennesker fra løkken øker ikke bare effektiviteten til prosessen, men gir også mulighet for mer dyptgående observasjoner. Dette automatiserte systemet frigjør tid for forskerteamet til å analysere sine observasjoner og utvikle nye hypoteser for å forklare opprinnelsen til disse kosmiske eksplosjonene.

Northwestern Universitys Adam Miller, som ledet prosjektet, uttrykte betydningen av denne prestasjonen, og sa: "For første gang noensinne har en serie roboter og AI-algoritmer observert, identifisert og bekreftet oppdagelsen av en supernova. Dette representerer et viktig skritt fremover ettersom ytterligere forbedringer vil gjøre robotene i stand til å isolere spesifikke undertyper av stjerneeksplosjoner."

Teamet testet BTSbot på en nyoppdaget supernovakandidat ved navn SN2023tyk. I samarbeid med astronomer fra institusjoner som Caltech, University of Minnesota og universiteter i England og Sverige, demonstrerte det internasjonale teamet kraften og potensialet til dette AI-verktøyet.

Utviklingen av dette helautomatiserte systemet gir et betydelig fremskritt innen astrofysikk, og effektiviserer prosessen med supernovadeteksjon og klassifisering. Dette AI-verktøyet fjerner ikke bare menneskelig involvering, men gir også mer tid for forskere til å fordype seg i observasjonene deres og avdekke dypere innsikt i universets mysterier.

Definisjoner:

– Supernova: En ekstremt lyssterk og kraftig eksplosjon av en stjerne.

– BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, et AI-verktøy utviklet av Northwestern University for å automatisere deteksjon og klassifisering av supernovaer.

