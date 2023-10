Et nytt AI-verktøy automatiserer oppdagelsen av supernovaer

Et internasjonalt samarbeid ledet av Northwestern University har utviklet et verktøy for kunstig intelligens (AI) kalt Bright Transient Survey Bot (BTSbot) som kan oppdage, identifisere og klassifisere supernovaer. Dette banebrytende verktøyet automatiserer søket etter supernovaer over nattehimmelen, og fjerner potensielt mennesker fra prosessen og eliminerer muligheten for menneskelige feil. AI-verktøyet akselererer deteksjonsprosessen og har blitt trent ved å bruke over 1.4 millioner bilder fra forskjellige kilder, inkludert bekreftede supernovaer, flammende stjerner, variable stjerner og flammende galakser.

Supernovaer oppstår når stjerner når det siste stadiet av utviklingen og tømmer kjernefysisk fusjonsbrensel. Stjernens kjerne kollapser mens de ytre lagene bryter ut, noe som resulterer i en lys og massiv eksplosjon. BTSbots maskinlæringsalgoritme lar den isolere spesifikke undertyper av stjerneeksplosjoner, noe som representerer et betydelig skritt fremover i studiet av kosmiske eksplosjoner. Ved å fjerne mennesker fra prosessen, har forskere mer tid til å analysere observasjoner og utvikle nye hypoteser om opprinnelsen til disse kosmiske hendelsene.

AI-verktøyet effektiviserer ikke bare studiet av supernovaer, men hjelper også forskere med å forstå livssyklusen til stjerner og dannelsen av elementer som karbon, jern og gull. For tiden jobber mennesker med robotsystemer for å oppdage og analysere supernovaer. Robotteleskoper avbilder kontinuerlig nattehimmelen for å identifisere nye kilder, og automatisert programvare genererer en liste over kandidateksplosjoner. Mennesker bruker da betydelige mengder tid på å verifisere disse kandidatene. Tillegget av BTSbot til denne arbeidsflyten reduserer behovet for menneskelig inspeksjon og lar forskere stole på AI for å utføre de nødvendige oppgavene.

Nabeel Rehemtulla, medleder for studien, fremhever effektiviteten til AI-verktøyet, og sier at når det er operativt, kan mennesker stole på at BTSbot og andre AI-systemer vil oppfylle sine roller uten intervensjon. Utviklingen av dette AI-verktøyet markerer en viktig milepæl i studiet av supernovaer og demonstrerer potensialet til AI for å akselerere vitenskapelige oppdagelser.

Kilder: Northwestern University, Space.com