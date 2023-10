En ny modell for forbedret representasjon av svart karbon i globale klimamodeller

Forskere har identifisert mangler i representasjonen av svart karbon (BC), en viktig komponent i atmosfæriske aerosoler, i gjeldende globale klimamodeller (GCM). En fersk studie av Chen et al. undersøker de mikrofysiske og optiske egenskapene til BC som påvirker dens strålingseffekter, og foreslår en forbedret optisk aerosolmodell for å løse disse manglene.

BC er kjent for sine sterke lysabsorberende evner og sitt bidrag til klimaoppvarming. Imidlertid har absorpsjonseffektiviteten og den globale oppvarmingseffekten av aerosoler vist seg å være overvurdert i GCM-er på grunn av den utilstrekkelige representasjonen av de komplekse blandingstilstandene til BC.

Chen et al. analyserte observasjoner av flere kilder av partikkelstørrelsesfordeling og blandingstilstand for å identifisere viktige BC-egenskaper som i betydelig grad påvirker dens strålingseffekter. De utviklet deretter en forbedret aerosoloptisk modell som bedre redegjør for disse egenskapene basert på observasjonene. Denne forbedrede modellen ble deretter implementert i en GCM.

Forskerne evaluerte ytelsen til den nye modellen ved hjelp av feltobservasjoner. Resultatene viste at den forutsagte BC-absorpsjonen fra de forbedrede representasjonene stemte nærmere med globale BC-observasjoner. Dette ble tilskrevet den mer nøyaktige forutsigelsen av BC-relaterte mikrofysiske egenskaper og blandingsegenskaper.

Videre fant forskerne at den forbedrede representasjonen av BC førte til en reduksjon i dens strålingspådriv og klimaeffekter med opptil 24 prosent. Dette fremhever viktigheten av å representere BC nøyaktig i GCM-er for mer pålitelige klimaprognoser.

Denne studien, med tittelen "En aerosoloptisk modul med observasjonsbegrensede svartkarbonegenskaper for globale klimamodeller," ble publisert i Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Avslutningsvis har Chen et al. har utviklet en forbedret modell for å representere BC i GCM, som adresserer mangler i de mikrofysiske og optiske egenskapene til BC. Resultatene viser at denne økte representasjonen fører til bedre samsvar med globale observasjoner og en reduksjon i BCs klimaeffekter. Denne forskningen bidrar til vår forståelse av BCs rolle i klimaendringer og gir et verdifullt verktøy for å forbedre klimaprognoser.

