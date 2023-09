Forskere lager en omfattende indeks over menneskelige celler

I en banebrytende studie har forskere fra Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences laget en omfattende indeks over menneskelige celler, som kaster nytt lys over cellevekst og spredning. Ledet av Dr. Ian Hatton, kartla forskerteamet størrelsene og forekomsten av over 1200 forskjellige cellegrupper på tvers av 60 vevssystemer hos tre referansemennesker.

Denne studien fokuserte på å kvantifisere de morfologiske egenskapene til kjente celletyper, snarere enn molekylær profilering. Teamet integrerte tiår med histologisk og anatomisk forskning for å etablere et rammeverk for deres analyse. De oppdaget et nesten omvendt forhold mellom cellestørrelse og overflod, noe som tyder på en avveining mellom de to variablene. Når cellene blir større, reduseres antallet proporsjonalt, noe som sikrer en balanse i kroppens biomasse.

Videre fant forskerne at variasjonen i cellestørrelse forblir konstant på tvers av celletyper, noe som indikerer universelle mekanismer som styrer cellestørrelse. Disse funnene kan ha betydelige implikasjoner for å forstå utviklingsprosesser, kreft, regenerering og aldring.

Den omfattende celleindeksen fungerer som en verdifull referanse for biologer, og tilbyr kontekst for molekylære studier. Den utbredte bruken kan ha en positiv innvirkning på legemiddelutvikling, medisinsk diagnostikk og sykdomsprogresjonsmodellering. Dr. Hatton ser for seg denne studien som et grunnlag for etableringen av et menneskelig celleatlas med molekylær oppløsning.

Forskerteamet har gjort sine omfattende data tilgjengelige gjennom et interaktivt nettverktøy, som lar brukere utforske celleparametere på tvers av vev og celletyper.

kilder:

– Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences

– India Today-kanalen