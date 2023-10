Forskere bruker nøytroner for å måle belastning i additiv produksjon

Forskere ved Oak Ridge National Laboratory (ORNL) har med suksess demonstrert deres evne til å måle belastning i et materiale og overvåke atombevegelser under den additive produksjonsprosessen ved å bruke nøytroner. Forskerne brukte en 3D-utskriftsplattform kalt OpeN-AM, i forbindelse med VULCAN-strålelinjen ved ORNLs Spallation Neutron Source (SNS), for kontinuerlig å måle utviklende gjenværende spenning under produksjon.

Ved å integrere infrarød bildebehandling og datamodellering med OpeN-AM-plattformen, var forskerne i stand til å få en dyp forståelse av materialadferd gjennom hele produksjonsprosessen. De fokuserte på lavtemperaturtransformasjon (LTT) stål og sporet bevegelsen til atomer som svar på stress forårsaket av endringer i temperatur eller påført belastning.

Restspenninger, som vedvarer etter at den ytre belastningen eller spenningskilden er fjernet, kan føre til materialdeformasjon og for tidlig svikt. Å håndtere disse restspenningene er avgjørende for å produsere presise komponenter med ønskede egenskaper og ytelse. ORNL-forskerne designet og utførte et eksperiment som nøyaktig måler den utviklende belastningen i materialer for å bestemme hvordan spenninger fordeles.

Evnen til å måle og kontrollere gjenværende stress under additiv produksjon har betydelige implikasjoner for bransjer som bilindustri, romfart, ren energi og verktøy og dør. Produsenter kan skreddersy komponentenes restspenning for å øke styrken og gi lettere og mer komplekse former. Den banebrytende forskningen utført av ORNL-forskerne ga dem en 2023 R&D 100 Award.

Forskningen ble støttet av ORNLs Laboratory Directed Research and Development-program, som finansierer høyrisikoforskning og utviklingsarbeid med betydelig potensiell verdi for nasjonale programmer. Forskerne håper at andre forskere fra hele verden vil komme til ORNL for å utføre lignende eksperimenter på metaller som er egnet for deres produksjonsbehov.

Denne forskningen åpner for nye muligheter for å designe gjenværende spenningstilstander og egenskapsfordelinger i additive produksjonskomponenter, og gir bedre kontroll over termiske gradienter og fasetransformasjoner. Ved å forstå og manipulere disse faktorene kan forbedret materiell oppførsel og ytelse oppnås.

kilder:

– Oak Ridge National Laboratory