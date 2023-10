James Webb-romteleskopet avslører sjeldne tunge elementer i Kilonova-eksplosjonen

James Webb Space Telescope (JWST) har gjort en banebrytende oppdagelse: en kilonovaeksplosjon som følge av kollisjonen mellom to nøytronstjerner har vist seg å være en fabrikk for sjeldne tunge grunnstoffer. Denne hendelsen markerer første gang JWST har observert en slik hendelse, og gir verdifull innsikt i dannelsen av disse elementene. Teleskopets data avslørte bevis på tellur, et sjeldent metall som er for tungt til å produseres gjennom fusjon i stjerners hjerter.

I tillegg til tellur, var det indikasjoner på andre tunge grunnstoffer, inkludert wolfram og selen. Denne oppdagelsen bekrefter at sammenslåinger av nøytronstjerner tjener som en betydelig kilde til tunge elementer, og kaster lys over prosessene som universet vårt skaper og sprer materiale med.

"Bare noen få kilonovaer har blitt observert, og dette er det første tilfellet hvor vi har vært i stand til å studere kjølvannet av en kilonova ved hjelp av James Webb-romteleskopet," forklarte astrofysiker Andrew Levan fra Radboud University, som ledet analysen. Denne oppdagelsen representerer et avgjørende skritt i vår forståelse av grunnstoffenes opprinnelse, og fyller ut hullene i vår kunnskap som Dmitri Mendeleev forlot da han opprettet det periodiske systemet for over 150 år siden.

Stjerner er utrolige himmellegemer som tar hydrogenet som utgjør størstedelen av synlig materie i universet og smelter sammen atomene, og danner gradvis tyngre grunnstoffer. Imidlertid når denne fusjonsprosessen sin grense med dannelsen av jern, ettersom energien som kreves for å smelte sammen jern til tyngre elementer, overgår energien som frigjøres. Følgelig eksploderer stjerner til slutt i supernovaer eller kilonovaer på grunn av den overveldende tyngdekraften.

Når disse energiske eksplosjonene skjer, utløser de en rekke kjernefysiske reaksjoner, der atomkjerner kolliderer med nøytroner for å syntetisere enda tyngre grunnstoffer. Denne prosessen, kjent som den raske nøytronfangstprosessen (r-prosess), krever en høy konsentrasjon av frie nøytroner. Supernovaer og spesifikt kilonovaer gir de perfekte miljøene for at disse reaksjonene skal finne sted. Faktisk bekreftet observasjonen av to kolliderende nøytronstjerner i 2017 at kilonovaer spiller en betydelig rolle i produksjonen av r-prosesselementer, og strontium ble oppdaget ved den anledningen.

Det nylige gammastråleutbruddet, kalt GRB230307A, fanget forskeres oppmerksomhet på grunn av dets uvanlig lange varighet, noe som indikerte tilstedeværelsen av en kilonova. Etterfølgende observasjoner med JWST, som var fokusert på den infrarøde komponenten av eksplosjonen, oppdaget tellur, noe som ytterligere antydet tilstedeværelsen av ytterligere r-prosesselementer. Det kreves imidlertid flere observasjoner for å bekrefte dette.

Det som gjør denne kilonovaeksplosjonen enda mer særegen er dens forekomst i det intergalaktiske rommet, omtrent 120,000 XNUMX lysår unna nærmeste galakse. Forskere tror at de to nøytronstjernene har sin opprinnelse i en galakse, men ble drevet ut av den da de gjennomgikk supernovahendelser etter hverandre.

Denne banebrytende oppdagelsen avdekker ikke bare de skjulte mekanismene bak dannelsen av tunge elementer, men den reiser også fascinerende spørsmål om levetiden til fusjoner som gir gammastråler. Astronomer, som Ben Gompertz fra University of Birmingham, er ivrige etter å identifisere flere av disse langvarige fusjonene og få en bedre forståelse av deres drivkrefter og potensiale for å skape enda tyngre elementer. Implikasjonene av denne oppdagelsen strekker seg langt utover vår forståelse av universet – den åpner døren til en transformativ forståelse av kosmos og dets indre virkemåter.

Spørsmål og svar:

Spørsmål: Hva er en kilonovaeksplosjon?

A: En kilonovaeksplosjon er resultatet av kollisjonen mellom to nøytronstjerner, som produserer et kraftig utbrudd av energi og lys.

Spørsmål: Hva er tunge elementer?

Sv: Tunge grunnstoffer er kjemiske grunnstoffer med høyere atomnummer enn hydrogen (det letteste grunnstoffet) og helium. De inkluderer metaller som gull, sølv og bly.

Spørsmål: Hva er James Webb-romteleskopet?

A: James Webb-romteleskopet er et rombasert observatorium som skal lanseres i 2021. Det er designet for å utforske fjerne objekter i universet, inkludert stjerner, galakser og eksoplaneter.

