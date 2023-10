Lessons from Nanotechnology: The Importance of Inclusive AI Development

I en nylig kommentar publisert i tidsskriftet Nature Nanotechnology fremhever forskere parallellene mellom nanoteknologi og kunstig intelligens (AI) angående ansvarlig og nyttig utvikling. For tjue år siden sto nanoteknologi overfor lignende utfordringer med å sikre sin ansvarlige utvikling og adressere offentlige bekymringer, for eksempel muligheten for et "grå tull"-scenario. Lærdommene fra nanoteknologi ser imidlertid ut til å mangle innen AI.

Spenningen og frykten rundt nanoteknologi på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet førte til økte investeringer og påstander om en "neste industriell revolusjon." Det oppsto imidlertid bekymringer for at det kunne komme et tilbakeslag tilsvarende det man opplevde med genmodifiserte avlinger dersom nanoteknologi ble håndtert dårlig. Ideelle organisasjoner og offentlige protester uttrykte bekymring for sikkerheten, ulempene og mangelen på forståelse rundt nanoteknologi.

På samme måte står dagens AI-utvikling overfor bekymringer om jobbforskyvning og eksistensielle risikoer. På begynnelsen av 2000-tallet ble det også sett fokus på konkrete utfordringer knyttet til sikker utvikling av nanoteknologi, inkludert helse- og miljøpåvirkninger, sosiale og etiske spørsmål, regulering og behovet for samarbeid med publikum og interessenter.

Til tross for kompleksiteten i det nanoteknologiske utviklingslandskapet, dukket initiativer opp gjennom et bredt engasjement med eksperter og interessenter, adressering ulike utfordringer og legge grunnlaget for veksten av nanoteknologi. Denne inkluderende tilnærmingen førte til fremskritt innen vitenskap og ingeniørvitenskap i nanoskala, til fordel for teknologier som folk stoler på i dag.

I motsetning til dette mangler AI-utvikling i dag det samme nivået av mangfold og engasjement. Fraværet av inkluderende deltakelse fra et bredt spekter av interessenter og eksperter utenfor AI-domenet blir sett på som en feil. Det antas at selv om de kanskje ikke har den samme tekniske ekspertisen, kan beslutningstakere og publikum forstå implikasjonene av AI og bidra med ulike perspektiver og ekspertise som er nødvendig for en vellykket utvikling.

Erfaringer fra ansvarlig utvikling av nanoteknologi tyder på at inkluderende engasjement er avgjørende for AIs langsiktige suksess. Involvering av ulike eksperter og interessenter kan bidra til å håndtere samfunnsmessige bekymringer, sikre etiske hensyn og øke den fordelaktige effekten av AI-teknologier.

