Ved å bruke datadrevne metoder og maskinlæring har forskere avdekket en fascinerende "designfrihet" i molekylære strukturer. Dette gjennombruddet kan revolusjonere feltet molekylær design og legemiddeloppdagelse. Studien, med tittelen "Freedom of Design in Chemical Compound Space: Towards Rational in Silico Design of Molecules with Targeted Quantum-Mechanical Properties," ble nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Chemical Science.

Tradisjonelt har det vært utfordrende å utforske det enorme rommet av molekyler og materialer på grunn av de komplekse forholdene mellom molekylære strukturer og deres fysisk-kjemiske egenskaper. Imidlertid har denne forskningen avslørt svake korrelasjoner i kvantemekaniske egenskaper til små molekyler, noe som gir en nyvunnet fleksibilitet eller "designfrihet" i rom med kjemiske forbindelser.

I følge professor Alexandre Tkatchenko fra University of Luxembourg, er forståelsen av disse komplekse sammenhengene avgjørende for rasjonell molekylær design. Denne kunnskapen vil ikke bare tillate oss å utforske og karakterisere det molekylære rommet mer effektivt, men også muliggjøre målrettet design av molekyler med spesifikke egenskaper.

For å undersøke denne fleksibiliteten brukte forskerne Pareto multi-property optimization for å søke etter molekyler med ønskede egenskaper. De fant uventede veier gjennom kjemisk rom, og koblet sammen forskjellige molekyler med strukturelle og komposisjonelle endringer. Dette fremhevet friheten til å designe og oppdage molekyler med spesifikke egenskapsverdier.

Implikasjonene av denne forskningen er betydelige for feltene molekylær design og databasert legemiddeloppdagelse. Konseptet "designfrihet" utfordrer det nåværende paradigmet og oppmuntrer til utforskning av nye tilnærminger. I tillegg kan kombinasjonen av denne innsikten med avanserte maskinlæringsteknikker bane vei for high-throughput screening av nye molekyler tilpasset spesifikke applikasjoner.

Forskerteamet brukte de høyytelses databehandlingsressursene til Argonne Leadership Computing Facility. Dette DOE Office of Science-brukeranlegget støttet deres beregningsanalyse.

Denne banebrytende forskningen viser potensialet for datadrevne metoder og maskinlæring for å låse opp "designfriheten" i molekylære strukturer. Det har potensial til å omforme fremtiden for medikamentoppdagelse og molekylært design, og gir nye muligheter for målrettet og effektiv utvikling av molekyler med ønskede egenskaper.

Referanse:

– "Freedom of design" i kjemisk sammensetningsrom: mot rasjonell i silicodesign av molekyler med målrettede kvantemekaniske egenskaper, Leonardo Medrano Sandonas, Johannes Hoja, Brian G. Ernst, Álvaro Vázquez-Mayagoitia, Robert A. DiStasio, Jr, og Alexandre Tkatchenko, kjemivitenskap, DOI: 10.1039/D3SC03598K