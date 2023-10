NASA-ingeniører tar skritt for å forlenge Voyager-misjonens levetid

NASA-ingeniører iverksetter tiltak for å sikre at Voyager-romfartøyet, som ble lansert i 1977, fortsetter sin interstellare utforskning i mange år til. En av innsatsene tar for seg akkumulering av drivstoffrester inne i smale rør i thrusterne, som er avgjørende for å holde romfartøyets antenner rettet mot jorden.

For å bekjempe dette problemet har oppdraget implementert en programvareoppdatering for å forhindre gjentakelse av en feil som påvirket Voyager 1 i fjor. Denne oppdateringen er ment å beskytte Voyager 1 og tvillingen, Voyager 2, fra å oppleve den samme feilen igjen.

Thrusterne på Voyager-romfartøyet er avgjørende for å opprettholde kommunikasjonen med jorden. For å redusere opphopningen av drivmiddelrester i de smale rørene, vil romfartøyet få rotere litt lenger i hver retning før avfyring av thrusterne. Dette vil redusere frekvensen av skyting med thruster. Justeringene av thrusterens rotasjonsrekkevidde ble gjort ved å sende kommandoer i september og oktober, og romfartøyet kan nå bevege seg nesten 1 grad lenger i hver retning enn før.

Teamet forventer at disse tiltakene vil forsinke fullstendig tilstopping av thrusterens drivmiddelinnløpsrør i minst fem år til, muligens enda lenger. Ytterligere skritt kan tas i fremtiden for å forlenge levetiden til thrusterne ytterligere.

I tillegg til å ta tak i oppbyggingen av thruster, har NASA-ingeniører laget en programvareoppdatering for å fikse et problem som forårsaket forvrengte statusrapporter fra Voyager 1s innebygde datamaskin i 2022. Patchen fungerer som en forsikring, forhindrer gjentakelse av problemet og sikrer lang levetid. av sondene.

Voyager 1 og Voyager 2 har tilbakelagt en imponerende avstand, med Voyager 1 som har overgått 15 milliarder miles og Voyager 2 når over 12 milliarder miles fra jorden. På grunn av romfartøyets alder og den betydelige forsinkelsestiden i kommunikasjonen, er det en risiko for at lappen kan ha utilsiktede effekter. For å redusere denne risikoen, vil Voyager 2 motta lappen først og tjene som testbed for tvillingen.

Voyager-oppdraget, opprinnelig planlagt for bare fire år, har langt overgått de opprinnelige målene. I tillegg til å besøke Saturn og Jupiter, ble Voyager 2 det første romfartøyet som møtte Uranus og Neptun. Oppdraget ble senere utvidet til å sende sondene utover heliosfæren, den beskyttende boblen av partikler og magnetiske felt skapt av solen. Voyager 1 nådde heliopausen i 2012, etterfulgt av Voyager 2 i 2018.

Voyager-oppdragene er en betydelig del av NASA Heliophysics System Observatory, sponset av Heliophysics Division i Science Mission Directorate i Washington. Caltechs Jet Propulsion Laboratory bygget og driver romfartøyet Voyager.

