NASA tar skritt for å utvide Voyager Spacecraft-oppdrag

Ingeniører for NASAs Voyager-oppdrag iverksetter tiltak for å sikre at romfartøyene Voyager 1 og Voyager 2 fortsetter å utforske det interstellare rommet i årene som kommer. Et fokus for deres innsats er å adressere drivstoffrester som har samlet seg inne i smale rør i noen av thrusterne på romfartøyet. Denne oppbyggingen kan forstyrre thrusternes evne til å holde antennene rettet mot jorden for kommunikasjon. Teamet tar skritt for å bremse oppbyggingen ved å la romfartøyet rotere litt lenger i hver retning før avfyring av thrusterne, noe som vil redusere frekvensen av skyting. Disse justeringene er nøye planlagt for å minimere innvirkningen på oppdraget og sikre innsamling av verdifulle vitenskapelige data.

Teamet av ingeniører laster også opp en programvareoppdatering for å forhindre gjentakelse av en feil som oppsto på Voyager 1 i fjor. Feilen var forårsaket av attitude articulation and control system (AACS) feilstyrte kommandoer. Patchen er ment å beskytte romfartøyet i fremtiden og sikre driften deres så lenge som mulig. Den har blitt grundig gjennomgått og kontrollert for å redusere eventuelle risikoer som kan oppstå ved implementeringen. Voyager 2 vil motta lappen først som en testbed før den påføres Voyager 1, som er lenger unna jorden og derfor inneholder mer verdifulle data.

Voyager 1 og Voyager 2 har allerede reist store avstander fra jorden, med Voyager 1 over 15 milliarder miles unna og Voyager 2 over 12 milliarder miles unna. Oppdragsteamet forventer at romfartøyet med de iverksatte tiltakene vil fortsette å operere i minst fem år til, om ikke lenger. Voyager-oppdragene gir uvurderlige data om interstellart rom og har blitt betydelige milepæler i romutforskning.

Kilder: NASA