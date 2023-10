NASA forbereder seg på travle romoppdrag i 2024

NASA fortsetter å flytte grensene for romutforskning med en rekke kommende oppdrag som er planlagt for oppskyting i de kommende månedene. Mens noen allerede har blitt dekket, for eksempel Atmospheric Waves Experiment (AWE) og Artemis II-oppdraget, er det et annet spennende oppdrag i horisonten: Space X Crew-8-oppdraget.

Planlagt til midten av februar 2024, er Crew-8-oppdraget en del av NASAs kommersielle mannskapsprogram og vil involvere en bemannet flytur til den internasjonale romstasjonen (ISS). Dette markerer den åttende operative NASA Commercial Crew-flyvningen som bruker et Crew Dragon-romfartøy, noe som gjør det til en betydelig milepæl i byråets romutforskningsinnsats.

Mannskapet for oppdraget er nøye utvalgt, og består av NASA-astronautene Matthew Dominick (kommandør), Michael Barratt (pilot), Jeanette Epps (oppdragsspesialist) og Roscosmos-kosmonauten Alexander Grebenkin (oppdragsspesialist). Sammen skal de bidra med sin kompetanse og legge ut på denne banebrytende reisen.

I tillegg til Crew-8-oppdraget har NASA en fullpakket tidsplan for 2024. Starline Crew Flight Test (CFT) er planlagt i midten av april, etterfulgt av Crew-9-oppdraget i midten av august. Videre er det 10. mannskapsrotasjonsoppdraget satt til tidlig i 2025, noe som viser NASAs forpliktelse til kontinuerlige fremskritt innen romutforskning.

Mens NASA forbereder seg på disse oppdragene, er rutinemessig vedlikehold og behandling av Crew-8 Space X Falcon 9-raketten og Dragon-romfartøyet i gang. Oppmerksomhet på detaljer sikrer at alle systemer er i optimal stand, noe som sikrer en vellykket lansering og oppdrag.

Med hvert oppdrag flytter NASA grensene for menneskelig kunnskap og driver menneskeheten videre inn i kosmos. Disse kommende oppdragene representerer byråets nådeløse streben etter vitenskapelige oppdagelser og baner vei for fremtidige romutforskning.

FAQ:

1. Hva er Crew-8-oppdraget?

Crew-8-oppdraget er en del av NASAs Commercial Crew Program og involverer en bemannet flytur til den internasjonale romstasjonen ved å bruke et Crew Dragon-romfartøy.

2. Hvem er besetningsmedlemmene for Crew-8-oppdraget?

Besetningsmedlemmene for Crew-8-oppdraget inkluderer NASA-astronautene Matthew Dominick (kommandør), Michael Barratt (pilot), Jeanette Epps (oppdragsspesialist) og Roscosmos-kosmonauten Alexander Grebenkin (oppdragsspesialist).

3. Hvilke andre oppdrag har NASA planlagt for 2024?

Andre oppdrag som er planlagt for 2024 inkluderer Starline Crew Flight Test (CFT) i midten av april, Crew-9-oppdraget i midten av august, og det 10. Crew Rotation Mission planlagt tidlig i 2025.

4. Hvordan forbereder NASA seg til de kommende oppdragene?

NASA utfører for tiden rutinemessig vedlikehold og behandling av Crew-8 Space X Falcon 9-raketten og Dragon-romfartøyet for å sikre optimal ytelse under oppdraget.

kilder:

– NASA Commercial Crew Twitter: https://twitter.com/Commercial_Crew/status/1448006762697675779