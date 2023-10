Romvandring forsinket ettersom undersøkelse av kjølevæskelekkasje fortsetter

En romvandring planlagt på den internasjonale romstasjonen har blitt utsatt på grunn av en pågående undersøkelse av kjølevæskelekkasje. Romvandringen, som opprinnelig var siktet til 19. oktober, vil nå finne sted senere i år. Ingeniører krever ekstra tid for å fullføre analysen av kjølevæskelekkasjen, som skjedde 9. oktober. Selv om kjølevæsken ikke er farlig for mannskapet, tas det forholdsregler for å forhindre potensiell nedbrytning av utstyret forårsaket av små spor av stoffet som kommer inn i interne systemer.

Omleggingen av romvandringen påvirker ikke driften av romstasjonen, da de planlagte oppgavene for romvandringen ikke er tidssensitive. I mellomtiden er det planlagt to andre romvandringer senere i år. Den 30. oktober vil NASA-astronautene Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli utføre US Spacewalk 89. Oppgavene deres inkluderer fjerning av en defekt elektronikkboks og utskifting av en trillelagerenhet. Dette vil være den første romvandringen for begge astronautene.

I en annen romvandring vil NASA-astronaut Loral O'Hara og ESA-astronaut Andreas Mogensen gjennomføre US Spacewalk 90. ​​Oppgavene for denne romvandringen inkluderer å samle inn prøver for å analysere tilstedeværelsen av mikroorganismer på utsiden av romstasjonen og utføre vedlikeholdsarbeid, inkludert utskifting av et høyoppløsningskamera.

I tillegg til de amerikanske romvandringene, er de russiske kosmonautene Oleg Kononenko og Nikolai Chub planlagt å legge ut på en romvandring 25. oktober. Oppgavene deres vil innebære å installere et syntetisk radarkommunikasjonssystem og utplassere en nanosatellitt for å teste solseilteknologi.

De pågående undersøkelsene og romvandringene viser regelmessig vedlikehold og reparasjon som er avgjørende for sikker og effektiv drift av den internasjonale romstasjonen.

