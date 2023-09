Astronaut strandet i verdensrommet slår rekord for lengste oppdrag

NASA-astronaut Frank Rubio har slått rekorden for det lengste oppdraget til en amerikansk astronaut etter å ha vært strandet i verdensrommet. Rubio skulle etter planen returnere til jorden seks måneder etter oppskytingen til den internasjonale romstasjonen (ISS) i september 2022. En funksjonsfeil under returturen gjorde at han ble sittende fast i lav jordbane, noe som forlenget oppholdet til over ett år. Mandag overgikk Rubio den tidligere rekorden på 355 dager satt av Mark Vande Hei i 2022. Han skal tilbake til jorden tidligst 27. september, og markerer totalt 371 dager i jordbane. Denne prestasjonen gjør ham også til en av bare seks personer som tilbringer et år i verdensrommet.

I et intervju med ABCs Good Morning America fremhevet Rubio betydningen av hans lengre tid i rommet. Han understreket viktigheten av å forstå hvordan menneskekroppen tilpasser seg og holder ut for å optimere ytelsen under fremtidige romutforskningsoppdrag til månen, Mars og videre. Rubios reise til ISS var unik da han ble den første amerikanske astronauten som kjørte på en russisk Soyuz-rakett siden april 2021. Dette var en del av en setebytteavtale mellom NASA og Roscosmos.

Hendelsen som gjorde at Rubio strandet involverte en kjølevæskelekkasje fra romfartøyet Soyuz. Ved siden av Rubio ble også Roscosmos-kosmonautene Sergey Prokopyev og Dmitri Petelin berørt. Lekkasjen gjorde romfartøyet uegnet for retur til jorden, noe som resulterte i en forlengelse av oppholdet på ISS i ytterligere seks måneder. De er satt til å returnere til jorden senere denne måneden.

Rubios uventede og langvarige oppdrag gir verdifull innsikt i utholdenheten til menneskekroppen i verdensrommet. Det bygger kunnskap som vil bidra til fremtidig suksess for dype romutforskningsoppdrag. For flere oppdateringer om romfart, følg Gizmodos dedikerte romfart-side.