Nye NASA-testsignaler sprang fremover for Deep Space Communication

I en banebrytende prestasjon har NASA med suksess testet sitt Deep Space Optical Communications (DSOC)-system, ved å bruke et lasersignal for å kommunisere med Psyche-romfartøyet på sin reise til en mystisk metallasteroide. I motsetning til tradisjonelle kommunikasjonsmetoder som er avhengige av radiobølger, utnytter DSOC-systemet kraften til laserlys for å overføre informasjon over store avstander i verdensrommet.

Testen, som fant sted 14. november, innebar avfyring av et lasersignal fra et instrument ombord på romfartøyet Psyche – svimlende 10 millioner kilometer unna Jorden. Signalet ble mottatt av bakkestasjoner ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Sør-California, og markerte den første store milepælen for DSOC-systemet.

Ved å utnytte kraften til laserlys tar NASA sikte på å revolusjonere dypromskommunikasjon og øke dataoverføringshastighetene betydelig. Sammenlignet med radiobølger har laserlys kortere bølgelengder, noe som muliggjør overføring av 10 til 100 ganger mer informasjon per tidsenhet. Dette gjennombruddet kan ha betydelige implikasjoner for fremtidige oppdrag til månen, Mars og utover.

Mens laserkommunikasjon har blitt testet i jordens bane og under oppdrag til månen, representerer DSOC-systemet den mest utfordrende og fjerneste testen til nå. Den vellykkede testen bringer NASA ett skritt nærmere å gjøre det mulig for fremtidens astronauter å stole på laserlys for sømløs kommunikasjon med bakkekontroll.

Mens romfartøyet Psyche fortsetter sin reise mot asteroiden med samme navn i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, vil ingeniører fortsette å foredle og teste DSOC-systemet. Ved å nå målet i 2029, vil Psyche bruke nesten 29 måneder på å studere den spennende metalliske verdenen.

FAQ:

Spørsmål: Hva er DSOC-systemet?

A: DSOC-systemet er NASAs Deep Space Optical Communications-system, som bruker laserlys i stedet for radiobølger for langdistansekommunikasjon i verdensrommet.

Spørsmål: Hvordan skiller laserkommunikasjon seg fra tradisjonell radiokommunikasjon?

Svar: Laserkommunikasjon bruker kortere bølgelengder av lys, noe som gir mye raskere dataoverføring sammenlignet med radiobølger.

Spørsmål: Hva er de potensielle fordelene med laserkommunikasjon i verdensrommet?

Svar: Laserkommunikasjon kan betydelig øke mengden informasjon som overføres per tidsenhet, revolusjonere dypromskommunikasjon og muliggjøre raskere dataoverføring for fremtidige oppdrag.

Spørsmål: Hvordan påvirker den vellykkede testen av DSOC-systemet fremtidige oppdrag?

A: Den vellykkede testen bringer NASA nærmere å bruke laserkommunikasjon for fremtidige oppdrag til månen, Mars og andre destinasjoner, og gir astronauter mer effektiv og pålitelig kommunikasjon med bakkekontroll.