NASAs Mission to Psyche: Exploring the Core of a Destroyed Planet

NASA har begitt seg ut på et nytt oppdrag for å utforske Psyche, den 16. asteroiden som noen gang er oppdaget. Psyche, oppkalt etter den greske sjelegudinnen, er den største "M-type" asteroiden i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Det antas å være restene av en planet som ble ødelagt i de første årene av solsystemet.

M-type asteroider som Psyche består hovedsakelig av jern og nikkel, lik jordens kjerne. Forskere tror at å studere disse metalliske verdenene vil gi verdifull innsikt i det utilgjengelige indre av vår egen planet.

Foreløpig er vår forståelse av jordens kjerne begrenset. Vi er avhengige av indirekte metoder som å studere metalliske meteoritter og bruke seismologi for å analysere jordskjelvvibrasjoner. Imidlertid har disse metodene sine begrensninger. Psyche-oppdraget har som mål å gi et nytt perspektiv ved å utforske kjernen til et himmelobjekt som deler likheter med jordens kjerne.

Oppdraget vil undersøke om Psyche en gang var en varm og smeltet kjerne som sakte avkjølte og størknet, som jordens kjerne. Den vil også studere asteroidens kjemiske sammensetning, alder og overflateegenskaper. Ved å analysere disse faktorene håper forskerne å få innsikt i jordens utvikling og samle verdifulle data for fremtidig mineralutforskning.

Romfartøyet er utstyrt med en rekke instrumenter, inkludert bredspektrede kameraer, spektrometre, magnetometre og gravimetre. Disse instrumentene vil gjøre det mulig for forskere å samle data om Psyches form, masse, tyngdekraftsfordeling og kjemisk sammensetning.

Oppdraget til Psyche forventes å være en seks år lang reise som dekker en strekning på 3.6 milliarder kilometer. Forskere venter spent på funnene fra dette oppdraget, som vil gi ny innsikt i mysteriene i vår egen planets kjerne.

Kilde: Samtalet