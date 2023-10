Pensjonert NASA-radioteleskop for å studere solflekker under ringformet solformørkelse

Et pensjonert NASA-radioteleskop vil bli brukt under den kommende ringformede solformørkelsen 14. oktober for å studere effekten av at månen dekker solflekker. Dette prosjektet, kjent som Solar Patrol, er en del av borgervitenskapsprogrammet og vil fungere som en prøvekjøring for et større eksperiment under den totale solformørkelsen 8. april neste år. Teleskopet, kalt Goldstone Apple Valley Radio Telescope (GAVRT), ble tidligere brukt av NASA for å studere dype rom. Det blir nå fjernstyrt av studenter for ulike vitenskapelige studier, inkludert kartlegging av solen ved radiobølgelengder.

Under formørkelsene vil GAVRT observere solens indre korona for å studere aktive områder og solflekker. Solflekker er forstyrrelser i solens magnetfelt som kan sees som mørke flekker på overflaten. Radioteleskopet vil fokusere på å studere disse aktive områdene når månen passerer over dem. Ved å analysere radioutslippene ved ulike frekvenser vil forskerne kunne måle magnetfeltet i sollagene over solflekkene.

Mens GAVRT ikke vil være i stand til å fange visuelt tiltalende bilder, vil det gi verdifulle data om oppførselen til solflekker under formørkelsene. Ettersom månen dekker forskjellige deler av solflekken over tid, vil den innsamlede kraften av antennen avta. Dette vil tillate forskerne å analysere solflekkene i detalj med høy oppløsning og observere eventuelle endringer i radioutslippene fra de aktive områdene.

Suksessen til prosjektet avhenger av tilstedeværelsen av solflekker under formørkelsene og geometrien til deres interaksjon med månen. Selv om formørkelsene i seg selv ikke vil være totale eller ringformede, vil de spesifikke forholdene avgjøre om radioteleskopet kan samle de nødvendige dataene.

Totalt sett demonstrerer dette prosjektet potensialet til at pensjonert NASA-utstyr brukes på nytt for vitenskapelig forskning og verdien av samfunnsvitenskapelige initiativer for å utvide vår kunnskap om kosmos.

