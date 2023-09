NASAs Parker Solar Probe samler inn verdifulle data om koronal masseutkast

By

Parker Solar Probe, NASAs banebrytende oppdrag for å "berøre solen," seilte nylig gjennom en koronal masseutkast (CME), et kraftig solutbrudd av ladede partikler. Møtet skjedde 5. september 2022, selv om funnene og forskningen rundt det nå er beskrevet i en ny artikkel i The Astrophysical Journal.

Hendelsen markerte en betydelig avvik fra den typiske studien av CME, ettersom de vanligvis observeres fra jorden. Parker Solar Probe var imidlertid i stand til å observere denne spesielle CME på nært hold, siden den var plassert bare 5.7 millioner miles fra solens overflate. Denne nærheten gjorde det mulig for forskere å samle uvurderlige data og innsikt i samspillet mellom CME-er og interplanetarisk støv.

CME er massive utbrudd fra solens ytre atmosfære som kan ha alvorlige effekter på romværet, inkludert forstyrrelser av satellitter, kommunikasjonssystemer, navigasjonsteknologier og strømnett på jorden. Å forstå hvordan CME-er samhandler med interplanetært støv er avgjørende for å forutsi deres innvirkning på planeten vår.

Møtet i september i fjor var første gang Parker observerte en CME, og resultatene har vært bemerkelsesverdige. Sonden observerte CME som ryddet en vei gjennom interplanetært støv, og fortrengte det i omtrent 6 millioner miles fra solen. Støvet ble imidlertid fylt opp nesten umiddelbart av interplanetariske støvpartikler som fløt gjennom solsystemet.

Denne oppdagelsen bekreftet en teori om at interaksjoner mellom CME-er og støv forekommer, og gir forskere en dypere forståelse av dynamikken i solens korona. Observasjonene gjort av Parker Solar Probes Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kamera var medvirkende til dette gjennombruddet.

Mens flere studier og observasjoner er nødvendig for å fullt ut forstå effekten av interplanetært støv på CMEer, åpner denne landemerkeoppdagelsen nye veier for å utforske kompleksiteten til solen vår og dens innvirkning på romværet.

