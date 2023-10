NASA utvider New Horizons-oppdraget for å utforske Kuiperbeltet

NASA har annonsert at de vil utvide sitt New Horizons-oppdrag for å fortsette å utforske de ytre delene av solsystemet. Denne avgjørelsen kommer etter et tidligere forslag fra NASA om å endre oppdragets kurs og overføre det til en annen divisjon.

Opprinnelig planlagt å avslutte operasjonene i slutten av 2024, vil New Horizons-oppdraget nå fortsette til romfartøyet forlater Kuiperbeltet, noe som forventes å skje rundt 2028. I løpet av denne lengre perioden vil romfartøyet fokusere på å samle heliofysikkdata, som innebærer å studere solen og dens interaksjoner med omgivelsene. I tillegg vil New Horizons søke etter et objekt i Kuiperbeltet for å gjennomføre en nær forbiflyvning.

Oppdragsteamet feiret denne avgjørelsen, da de hadde utfordret NASAs forslag om å overføre oppdraget til Heliophysics Division og prioritere forskning på solen. Alan Stern, hovedetterforsker for New Horizons, uttrykte takknemlighet til de som støttet fortsettelsen av oppdraget.

New Horizons, som ble lansert i 2006, tok nesten 15 år å nå sin nåværende posisjon i de fjerne delene av solsystemet. Siden den gang har den utforsket Kuiperbeltet, en region fylt med isete gjenstander som har ledetråder om solsystemets tidlige historie.

I januar 2022 gjennomgikk et vurderingspanel et forslag fra oppdragets vitenskapsteam om å forlenge oppdraget med tre år. Selv om oppdraget til slutt ble forlenget med to år, trakk beslutningen om å potensielt finansiere det som et heliofysikkoppdrag med start i 2025 kritikk fra det vitenskapelige miljøet. De hevdet at New Horizons unike posisjon gjør at den kan studere både Kuiperbeltet-objektene og solen.

Det utvidede oppdraget vil primært bli finansiert av NASAs Planetary Science Division og i fellesskap administrert av Heliophysics and Planetary Science Division.

Med denne utvidelsen vil New Horizons fortsette å avdekke mysteriene til Kuiperbeltet og gi verdifull innsikt i opprinnelseshistorien til solsystemet vårt.

