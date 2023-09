Forbløffende ny mosaikk av måneoverflaten avslørt av NASA

NASA delte nylig en fantastisk ny mosaikk av månens overflate på sin Instagram-side. Mosaikken, med tittelen "Moonlight Sonata", ble laget ved hjelp av bilder tatt av to kameraer i bane rundt månen – Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) og ShadowCam.

I følge romfartsorganisasjonen gir mosaikken et luftbilde av månens overflate, og viser nyanser av svart, hvitt og grått. Shackleton Crater, som ligger i nedre høyre del av bildet, er spesielt bemerkelsesverdig. De detaljerte bildene fra ShadowCam lar seerne observere de permanent skyggelagte områdene innenfor kraterets indre gulv og vegger. I motsetning til dette blir de solbelyste områdene, som kanten og flankene til krateret, fanget av LROC.

NASA delte en kort beskrivelse av mosaikken på Instagram sammen med bildet. Innlegget, som har fått nesten 250,000 12 likes siden det ble lagt ut for XNUMX timer siden, har mottatt en mengde kommentarer fra forbløffede seere. Mange uttrykte sin ærefrykt over den fantastiske utsikten, mens andre berømmet NASA for arbeidet.

En bruker spurte om en fremtredende hvit sirkel i mosaikken, som NASA identifiserte som Shackleton Crater. Det engasjerende innlegget skapte ulike reaksjoner, alt fra fascinasjon til beundring.

Denne siste Instagram-andelen er nok et eksempel på NASAs evne til å fengsle og utdanne sitt publikum med fantastiske bilder av rom og himmellegemer. Rombyråets konsekvente engasjement på sosiale medieplattformer som Instagram lar det komme i kontakt med mennesker over hele verden og fremme interessen for romutforskning.

Kilder: NASA Instagram

Definisjoner:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – et instrument ombord på romfartøyet Lunar Reconnaissance Orbiter designet for å ta høyoppløselige bilder av månens overflate.

2. ShadowCam – et NASA-instrument ombord på Korea Aerospace Research Institute-romfartøyet Danuri, ansvarlig for å fange detaljerte bilder av Månens skyggelagte områder.

3. Shackleton Crater – et stort nedslagskrater som ligger nær månens sørpol, kjent for sine permanent skyggelagte områder.