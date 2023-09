NASA-astronauter tar øvelsesløp for å lansere pad for Moon Mission

By

Fire astronauter som forbereder seg til Artemis II-oppdraget, som etter planen skal gå til månen neste år, tok nylig en øvelseskjøring til oppskytningsrampen i nye mannskapstransportkjøretøyer ved Kennedy Space Center. Astronautene, inkludert NASA-astronautene Reid Wiseman, Victor Glover og Christina Koch, samt den kanadiske astronauten Jeremy Hansen, egnet seg i oransje romdrakter og kjørte i mannskapets transportkjøretøy fra Neil A. Armstrongs operasjons- og kassebygning til Launch Pad 39 -B.

Tørrkjøringen ble utført for å demonstrere normale oppskytningsdagsprosedyrer som forberedelse til oppdraget, som kan starte allerede i november 2024. Artemis II-oppdraget vil være den første bemannede flygningen på NASAs kraftige Space Launch System-rakett, med astronauter som kjører i Orion romkapsel. Oppdraget er planlagt å være en 10-dagers reise rundt månen, men det er ingen planer om en månelanding.

Artemis III-oppdraget, som er planlagt å ta mennesker tilbake til månens overflate for første gang siden 1972, vil stole på SpaceXs Starship-romfartøy som menneskelig landingssystem. Romfartøyet Starship er imidlertid fortsatt under utvikling og forventes å være klart innen desember 2025.

Artemis II-oppdraget vil følge den vellykkede ubemannede testflyvningen til Artemis I, som presset grensene til Orion-romfartøyet for å sikre sikkerheten til menneskelige passasjerer. Orion-kapselen og den europeiske servicemodulen for Artemis II er allerede på Kennedy Space Center, men vil ikke være klare før i april. Kjernetrinnboosteren venter på transport fra NASAs Michoud Assembly Facility, mens de to solide rakettforsterkerne blir fraktet med tog fra Utah.

NASA-teknikere har begynt å koble de fire RS-25-motorene, som ble konvertert fra Space Shuttle-programmet, til bunnen av kjernetrinnet. Kjernefasen forventes å ankomme i november, og stablingen av Space Launch System vil begynne i februar 2024 ved Kennedy Space Centers Vehicle Assembly Building.

kilder:

Orlando Sentinel

Sitat: NASAs månebundne Artemis-astronauter tar en ny tur til utskytningsrampen i øvelsesløp (2023, 20. september) hentet 20. september 2023 fra [kilde]