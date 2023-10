NASAs Psyche Mission: Utforske en metallrik asteroide

NASA har nylig lansert Psyche-oppdraget, et romfartøy som reiser til asteroidebeltet for å studere en asteroide kjent som Psyche. Denne spesielle asteroiden antas å være metallrik, noe som gjør den til et unikt studieobjekt for forskere. Oppdraget tar sikte på å få innsikt i sammensetningen og kjernen til planeter som ligner på vår.

David Lawrence, en hovedmedarbeider ved Applied Physics Laboratory ved Johns Hopkins University, er hovedetterforsker for et av instrumentene ombord på romfartøyet Psyche. Instrumentet, et gammastråle- og nøytronspektrometer, vil bidra til å analysere asteroidens sammensetning.

Flodhester: Kraftige kjever, ineffektive tyggere

Til tross for deres kraftige kjever og skremmende tenner, er flodhester overraskende ineffektive tyggere. En studie publisert i PLOS One avslører at flodhester sliter med den malende bevegelsen som er nødvendig for å tygge maten effektivt. Tyggeevnen deres ser ut til å ha blitt ofret til fordel for å bruke kjevene deres til kamp.

Marcus Clauss, professor ved Universitetet i Zürich, og hans kolleger utførte studien. De oppdaget at flodhester har unike egenskaper som gjør dem i stand til å utøve kraft med kjevene, men ikke tygge i tradisjonell forstand.

Musikkens synkroniseringskraft

Å lytte til musikk gir ikke bare glede, men skaper også felles opplevelser blant lytterne. En studie utført av Wolfgang Tschacher, en psykolog ved Universitetet i Bern, avslører at folk som deltar på klassisk musikkkonserter synkroniserer bevegelsene, hjertefrekvensen og pustefrekvensen. Denne synkroniseringen er dypt forankret i vår evolusjonære fortid.

Tschacher brukte bærbare sensorer og motion capture-teknologi for å måle responsen til konsertpublikummet. Forskningen hans, publisert i Scientific Reports, gir innsikt i musikkens dype innvirkning på menneskelige fysiologiske prosesser og kollektive opplevelser.

Cicadas: A Booming Ecosystem Impact

Den periodiske fremveksten av sikader hvert 17. år har betydelige konsekvenser for skogens økosystemer. Forskning utført av biolog Zoe Getman-Pickering ved George Washington University viser at når sikader dukker opp, gir de en rikelig matkilde for forskjellige dyr, inkludert fugler. Dette fører til en nedgang i fuglepredasjon på larver, noe som resulterer i flere bladskader på eiketrær.

Studien, publisert i Science, fremhever de komplekse kaskadeeffektene som de sykliske populasjonsboomene til sikader har på økosystemet.

Deep Sea Mining: Veiing av risikoer og belønninger

Det er en økende kommersiell interesse for utvinning av verdifulle metaller fra havbunnen. Nylige ekspedisjoner har imidlertid også avslørt at dyphavsøkosystemer er hjemsted for sjeldne og delikate former for liv. Forskere som utforsket mineralrike hydrotermiske ventiler i Stillehavet oppdaget underjordiske grottehabitater som vrimler av liv. Disse habitatene kan potensielt kobles sammen, noe som indikerer behovet for ytterligere undersøkelser før noen gruvevirksomhet finner sted.

I en annen type miljø, kalt polymetalliske knuter, er verdifulle mineraler spredt over havbunnen. Muriel Rabone, fra Natural History Museum i London, og hennes kolleger anslår at det kan være tusenvis av ukjente arter som lever på og i nærheten av disse knutene. Studien, publisert i Current Biology, understreker viktigheten av å forstå disse økosystemene før de utnytter deres potensielle ressurser.

kilder:

– NASAs metalloppdrag, sultne flodhester tygger dårlig, musikk synkroniserer oss, sikadeboom er trær og risikoer og belønninger ved dyphavsgruvedrift – Quirks & Quarks med Bob McDonald (kilde)

– Psyche Mission – NASA (kilde)

– Psyche – Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (kilde)

– Sultne flodhester tygger ikke så godt – Quirks & Quarks (kilde)

– Musikk får hjertet ditt til å klappe akkurat som andres hjerter – Quirks & Quarks (kilde)

– Sikader bom og trær blir ødelagt – Quirks & Quarks (kilde)

– Forstå risikoen og fordelene ved dyphavsgruvedrift – Quirks & Quarks (kilde)