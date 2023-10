Fremtiden til NASAs Mars Sample Return Mission i tvil, ifølge Scathing Review

NASAs planer for Mars Sample Return (MSR)-oppdraget, som skal lanseres i 2028, har blitt satt i tvil av byråets Independent Review Board. Rapporten fremhever tekniske problemer, et eskalerende budsjett og en urealistisk lanseringstidsplan som store problemer oppdraget står overfor.

MSR-oppdraget er et samarbeid mellom NASA og European Space Agency og regnes som et avgjørende skritt i utforskningen av Mars. Det involverer NASAs Perseverance Rover, som allerede har samlet marsprøver og avsatt dem på planetens overflate. Disse prøvene ville deretter bli hentet og brakt tilbake til jorden av MSR-oppdraget.

Opprinnelig anslått til 4 milliarder dollar, har kostnadene for MSR-oppdraget nå steget til anslagsvis 5.3 milliarder dollar. Revisjonsstyrets rapport identifiserer problemer i oppdragets promotering, organisering, planlegging og finansiering. I følge rapporten ble oppdraget etablert med urealistiske forventninger til budsjett og tidsplan, noe som gjorde lanseringsdatoen i 2028 umulig.

Å flytte oppskytingen til neste mulige vindu i 2030 vil øke oppdragets kostnader til 8-11 milliarder dollar, og legge betydelig press på NASAs budsjett for planetarisk vitenskap. Et annet alternativ foreslått av styret er å bruke to landere i stedet for én for å returnere prøvene, men dette vil forlenge tidslinjen ytterligere og øke kostnadene.

Rapporten anbefaler at NASA undersøker ledelsen og organisasjonsstrukturen til oppdraget for å forbedre ansvarligheten. Det understreker også behovet for at NASA bedre engasjerer og kommuniserer viktigheten av MSR-oppdraget til publikum.

Som svar på vurderingsstyrets funn, har NASA utnevnt et vurderingsteam ledet av Sandra Connelly, byråets nestleder for vitenskap, for å ta opp problemene som er reist. Teamet tar sikte på å publisere en rapport i mars neste år. I mellomtiden har NASA forsinket bekreftelsen av de offisielle oppdragskostnadene og tidsplanen.

Dette er ikke første gang MSR-oppdraget har møtt kritikk. I juli uttrykte US Senatets bevilgningskomité bekymring for tekniske utfordringer og økende kostnader, og påla NASA å tilby alternativer for å revidere eller nedskalere oppdraget hvis det ikke kan holde seg innenfor budsjettet.

MSR-oppdraget møter også konkurranse fra Kina, som planlegger sitt eget Mars-prøveoppdrag som skal lanseres rundt 2030.

